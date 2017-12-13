محمد بن راشد: متفائل بـ 2018 اقتصادياً.. ونأمل أن يكون عام انفراج لبعض الأزمات العربية

محمود خليل ووام (دبي)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أنه متفائل بعام 2018 اقتصادياً، وأن متغيراته ستكون محصلتها إيجابية لدولة الإمارات، لأنها الأكثر استعداداً سياسياً واقتصادياً وعلمياً، وقال سموه إن «لدينا قاعدة اقتصادية متنوعة .. وحركة تجارة دولية قوية.. وخبرات كبيرة تؤهلنا للتعامل والاستفادة من كافة متغيرات 2018 الاقتصادية».

وأضاف سموه: «لدينا دول عربية كبرى ستشهد إصلاحات اقتصادية ضخمة العام القادم»، مشيراً إلى أن الدول المصدرة للنفط تكيفت اقتصادياً مع أسعاره.. وأن الإصلاحات الاقتصادية في عالمنا العربي هي مؤشرات إيجابية للمستقبل».

جاء ذلك خلال حضور سموه، فعاليات وجلسات الدورة العاشرة من «المنتدى الاستراتيجي العربي» لمناقشة حالة المنطقة والعالم من الناحيتين السياسية والاقتصادية في العام 2018، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، وعدد من الوزراء والمسؤولين ونخبة من الإعلاميين والمفكرين.

وعبر سموه عن أمله في أن يحمل العام 2018 عدداً من التغيرات الإيجابية على الصعيد السياسي في المنطقة قائلا: «نأمل أن يكون عام 2018 عام انفراج لبعض الأزمات العربية الحادة».