زيزو: الجزيرة أهم من «الكلاسيكو»

أمين الدوبلي(أبوظبي)

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه تكيف سريعاً مع الطقس الرائع في أبوظبي، وأن تجربة هذا العام أكثر تميزاً من تجربة العام الماضي التي كانت في اليابان، حيث إن اللاعبين لا يشعرون بإجهاد السفر لكون المسافة أقصر وفارق التوقيت أقل، وبالتالي فإن اللاعبين مستعدون وفي حالة جيدة.

وعن الجزيرة، قال في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بالمركز الإعلامي بمدينة زايد الرياضية: درست أداء الفريق المنافس، مثلما أفعل في كل مباراة، ولكن الأهم هو ما سنقوم به نحن في الملعب، وأنا سعيد لعدم وجود أي إصابات الآن، وسعيد أكثر لأن كل اللاعبين جاهزون فنياً وذهنياً، وهذا هو الأهم بالنسبة لي، وبالنسبة لأي مدرب مثلي.

وعن العناصر الشابة التي ظهرت بشكل جيد في الفترة الأخيرة، وما إذا كان سيعتمد عليهم أمام الجزيرة قال: إنهم على درجة كبيرة من الأهمية للفريق، يعرفون طريقة لعبنا بشكل متميز، وهم بدنياً في أعلى مستوى، وطريقتنا تركز على الوسط حتى نتحكم في المباراة، ونحن الآن على الطريق الصحيح، ونقدم مستويات جيدة.

وعن تكنولوجيا الحالات التحكيمية واستغلالها اعتباراً من العام الماضي في اليابان قال: التكنولوجيا لها دورها الإيجابي، والهدف منها هو تحسين الأداء، ولكن إذا تحدثنا بالتفصيل وهذا ليس مجاله، ربما يكون لي بعض التحفظات في طريقة تطبيقها، ولكن لابد أن نتفق على أن المسؤولين في الفيفا نيتهم طيبة في تحقيق العدالة.