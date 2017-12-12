رومارينيو: محطة تاريخية

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب البرازيلي رومارينيو، لاعب الجزيرة، عن سعادته لوصول فريقه، إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية ومشاركته مع «فخر أبوظبي» في مواجهة تاريخية تجمعه أمام ريال مدريد مساء اليوم. وأضاف رومارينيو: «نحن سعداء للغاية لوصولنا إلى هذه المباراة، وسعداء بالإنجاز الذي تحقق، وسنبذل كل جهدنا في مباراة اليوم».

وفي رده على تساؤل حول تقييمه لتجربته مع الجزيرة، أكد رومارينيو أن ما يميز الجزيرة هو أنه فريق يافع ويعمل بجد في سبيل المنافسة، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي الحالي، معرباً عن ثقته بأن يقدم الفريق مباراة على مستوى عالٍ من المهارة، وأن يقدم عرضاً متميزاً أمام الريال.

ووصف رومارينيو مشاركته في هذا الاستحقاق بالمحطة التاريخية له، قائلاً: «سأبذل كل ما أملكه من جهد لتقديم الأداء المشرف الذي يليق بفريق نجح في خط مسيرة ناجحة على الصعيد المحلي، وكذلك على الصعيد العالمي، إذ من الضروري استغلال هذه المناسبة، كي تظل عالقة في أذهان اللاعبين والجماهير معاً».