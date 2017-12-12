تين كات: نحتاج إلى 3 حافلات لإيقاف الريال

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

بدا الهولندي تين كات المدير الفني للجزيرة، على غير عادته، هادئاً سعيداً مبتسماً في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة التاريخية، التي ستجمع فريقه أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية مساء اليوم، إذ عمد تين كات إلى الإجابة على تساؤلات الصحفيين بأسلوب شيق خلا من المجاملات أو الأسرار، كما تعمد مزج إجاباته بالمزاح حيناً والجد أحياناً أخرى.

في بداية المؤتمر أكد مدرب الجزيرة، أنه لم يكن يتوقع الوصول إلى هذه اللحظة الفارقة في تاريخ كرة القدم الإماراتية، وتاريخ الجزيرة، بالوصول إلى نصف النهائي ومواجهة الريال، مضيفاً: كنا نحلم بهذا الأمر ونتمناه، ومن هنا فإن مباراة اليوم تعتبر مهمة للغاية بالنسبة لنا، فاللعب أمام فريق كبير أمر خاص. بالتأكيد من خلال الإنجازات التي تحققت تمكنا من وضع بصمتنا على خريطة كرة القدم العالمية على هذا النحو، نحن في الإمارات لدينا استادات متميزة وبنية تحتية فريدة، لكن ما زلنا نخطو خطواتنا الأولى على هذا الصعيد، وكوننا حققنا هذا الإنجاز، فعلينا أن نسعى لمنح رياضة الإمارات دفعة قوية إلى الأمام في مباراة اليوم.

ورفض تين كات الإشارة إلى الحالة الصحية للاعبين أو الإفصاح عن أسمائهم، إذ اختصر حديثه بالإشارة إلى أن رومارينيو على أتم الاستعداد لخوض المباراة، لافتاً إلى أنه سيخضع بعض اللاعبين إلى التدريبات البدنية للوقوف على جاهزيتهم، لافتاً إلى وجود بعض الإصابات التي يعلمها الجميع بعد مباراة أوراوا، مبدياً ثقته بالجهاز الطبي الذي يعكف على علاج وتأهيل كل اللاعبين ليكون الأداء مشرفاً في مباراة اليوم.

وفي رده على تساؤل عن الطريقة التي سيتبعها لتحفيز اللاعبين في مباراة اليوم، أوضح تين كات أن لاعبي الفريق أحياناً، وأثناء استقلالهم الحافلة في طريقهم لخوض المباريات، عادة ما يقومون بلعب «البلاي ستيشن»، لكن المصادفة المضحكة أن لاعبي الجزيرة سيواجهون اليوم نفس اللاعبين الذين يواجهون في «البلاي ستيشن»، على أرض الواقع، وهو أمر صعب «في إشارة لخوض لاعبي الجزيرة لعبة الفيفا التي تضم كل نجوم الريال». مؤكداً بهذا الصدد أن مواجهة اليوم ستظل عالقة في أفئدة اللاعبين طوال حياتهم، بعدما اقتصرت مشاهدتهم لهؤلاء اللاعبين، أي لاعبي ريال مدريد، على شاشة التلفاز أو في ألعاب الفيديو، خصوصاً كريستنانو رونالدو أفضل لاعب في العالم 5 مرات، مشيراً إلى أن هذا الأمر بالتأكيد في غاية الأهمية بالنسبة لهم، أما فيما يتعلق بالتحفيز فهم متأهبون ومتحفزون للغاية لكي يخوضوا مباراة اليوم، على حد وصفه.