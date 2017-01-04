دول البلطيق.. ودواعي «الخوف» من روسيا

إيريك شميت – فيلنيوس، ليتوانيا

توجد العشرات من قوات العمليات الخاصة الأميركية في البلطيق حالياً من أجل تعزيز جاهزية وتصميم الجنود الذي يواجهون تهديداً وشيكاً من روسيا، إضافة إلى رفع قدرات الأميركيين على رصد جهود موسكو السرية لزعزعة استقرار الجمهوريات السوفييتية السابقة. ويقول الجنرال «رايموند توماس»، رئيس قيادة العمليات الخاصة التابعة للبنتاجون، الذي زار ليتوانيا مؤخراً، عن الجيوش الصغيرة للاتفيا وليتوانيا وإيستونيا: «إنهم خائفون من روسيا»، مضيفاً «ولكنهم لا يُخفون ذلك، ويتوقون جداً لقيادتنا».

ونتيجة لذلك، يقول توماس، فإن فرقاً من القوات الخاصة الأميركية لديها وجود «مستمر» في ليتوانيا مع جنود العمليات الخاصة التابعة لدول البلطيق، وذلك بعد أن نسجت علاقات وثيقة معها خلال العقد الماضي في أثناء قتالهما جنباً إلى جنب في العراق وأفغانستان. فالأميركيون يجلبون معهم تكنولوجيا المراقبة المتطورة ومصادر استخباراتية واسعة. وفي المقابل، يملك الشركاء البلطيق فهماً جيداً للقوة العسكرية الروسية التقليدية، إضافةً إلى الاستعمال المتزايد من قبل موسكو للحرب الإلكترونية، والأخبار الزائفة، ووسائل أخرى لا تَرقى إلى مستوى الحرب الصريحة، وذلك بهدف إضعاف الحكومات المدعومة من الغرب.

غير أنه من غير الواضح ما إن كان الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيدعم هذه المبادرة في وقت يهدف فيه إلى إصلاح الخلافات مع موسكو، ذلك أن ترامب كان قد ألمح خلال حملته الانتخابية إلى أن حلفاء «الناتو» الذي يدفعون نصيبهم العادل هم فقط من يستحقون الحماية من الولايات المتحدة، وإنْ كان قد عمد بعد ذلك إلى تليين تحذيره. ولكن تصريحاته أثارت مع ذلك قلق دول البلطيق، التي تعوّل على جهود الأمن الجماعي لـ«الناتو» من أجل ردع روسيا.

ورداًّ على ضم روسيا للقرم والحرب السرية في شرق أوكرانيا، إضافة إلى قيام موسكو بدوريات عسكرية قبالة سواحل البلطيق وأوروبا الغربية، زادت الولايات المتحدة وحلفاؤها في «الناتو» مناوراتها العسكرية المشتركة خلال السنوات الأخيرة، وهذا الربيع، من المقرر أن ترسل كتائب من 800 إلى 1200 جندي إلى كل واحدة من دول البلطيق إضافة إلى بولندا.

ووفق مسؤولين في دول البلطيق، فإن نشر روسيا هذا الخريف لصواريخ إسكندر الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية في كالينينجراد، بين ليتوانيا وبولندا، سلط الضوء على جهود موسكو الرامية إلى ترهيب البلطيق والغرب. ولكن روسيا تنفي هذه الاتهامات وتقول إن نشر الصواريخ إنما يندرج في إطار مناورات عسكرية روتينية.