«هدية ترامب».. ونبوءة «نهاية الزمن»

ليس غريباً أن يَشرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس بمرسوم لتكون اعترافاً من أكبر دول العالم بأنها عاصمة أبدية لإسرائيل، فقد كانت أقوى هداياه خلال الحملة الانتخابية للوبي الصهيوني في أميركا، التي رفعته على سدة حكم البيت الأبيض. ترامب قام بما لم يجرؤ عليه سادة البيت الأبيض من قبل، فقد أرجأ الرؤساء الأميركيون على مدى 30 عاماً، هذا القرار على أمل تحقيق السلام الذي لن يتحقق..ورغم أن ترامب فشل في تنفيذ بقية وعوده الانتخابية، ويبدو أنه يتعامل مع العالم بمبدأ تعامله مع عالم «البزنس». ولكن لماذا هذا الوعد بالذات وخصوصاً أنه أهدى ما لا يملكه إلى من لا يستحق تماماً مثلما فعل بلفور منذ قرن كامل، الذي أهدى للصهاينة أرضاً لا يملكها إلى اليهود اغتصاباً، لكن ما السبب الحقيقي الذي دفع ترامب للإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل؟
في الواقع ليس قراره هذا نابعاً منه وإنما أملي عليه من قبل أعضاء اللوبي الصهيوني الذين يصوغون القرار السياسي الأميركي ويهيمنون على الأحزاب والإعلام والكونجرس، وكذلك على الاقتصاد والمال ويطبخون الذهنية الغربية، بل ويسيطرون على العقل والمعدة والغريزة الأميركية، وهم الذين يختارون أقل السياسيين خبرة وعقلاً لكي يمررون عبرهم القرارات التي يرفضها حكماء الساسة الأميركيين، وقد نجحوا في تدمير العراق عبر جورج بوش الأب ثم الابن، وصنعوا «القاعدة» و«داعش» لابتزاز المنطقة العربية مالياً ونفطياً وعسكرياً وأمنياً، ولكن يبقى السؤال قائماً: لماذا الإصرار على القدس طالما فلسطين كلها في حوزة اليهود؟ الحقيقة أن أباطرة الماسونية العالمية التي تسيطر على الدول الغربية، الذين منحوا اليهود وطناً يجمعهم من شتاتهم عبر صك قانوني في الأمم المتحدة بقرار مجلس الأمن لتقسم فلسطين إلى دولتين إحداهما إسرائيل، ولكن حتى كتابة هذه السطور تعمل القوى الغربية على مساندة القوى الصهيونية في ابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحررة، وتكسب مزيداً من الوقت والأرض، وتقتل مزيداً من أصحاب البلد الأصليين، في إطار عملية السلام التي اكتشفنا لاحقاً أنها خادعة.
كما شغلت الصهيونية الدولية بمساندة صفوية وغيرها أيادي العرب وعقولهم بمشاكل لا حصر لها في كل بلدان المواجهة، فدمرت العراق وسوريا وليبيا واليمن وحاولت تدمير مصر فلم تفلح، فالتفتت لتقوض قواها عبر السودان فجزأته لتسيطر إسرائيل على جنوبه ومنابع النيل، وقامت بالتحالف أيضاً مع تشاد وإثيوبيا ومولت «سد النهضة» لتخنق مصر وتلهيها بمشاكل مائية وتدمر اقتصادها عبر نشر الإرهاب في سيناء، والتفرقة بين أبناء الشعب نفسه، فتدفع «الإخوان» لتقاتل الجيش وتنشر الفتن والتكفيريين لضرب السياحة في سيناء، ونالت كل من ليبيا والجزائر نصيبهما، فهما البلدان اللذان ساهما بقوة المال ضد إسرائيل، فقامت الصهيونية الدولية بتدمير مقومات البلدين.
|
ويبدو أن ترامب لا يقيس حجم وخطورة تصرفه حيث استفز عقلاء الأمة وجهلاءها، وما نخشاه أن ينتقل الإرهاب إلى الأراضي الأميركية من قبل المجانين «الإسلاماويين» الذين زرعتهم أجهزة استخبارات أميركا وإسرائيل لزعزعة استقرار الدول العربية وسينقلب السحر على الساحر، كما يهدد ترامب بهذا القرار كل سائح أميركي على وجه البسيطة، بل ولن تسلم سفارات أميركا في العالم بعد الآن خصوصاً أن القتل هو اللغة الوحيدة المتبعة لدى جهلاء الأمة، التي رعتهم واشنطن لسنوات، فما أكثر المجرمين والإرهابيين والتكفيريين الذين يتوقون إلى الدماء والقتل والدمار.
|
لكن لا بد لنا من الإشادة بمواقف كل القيادات الشعبية العربية والإسلامية في العالم من هذا القرار الخطير، وقد وحدت بينهم المحنة رغم اختلاف توجهاتها السياسية والعقائدية كموقف فضيلة شيخ الأزهر وبابا الأقباط في إطار موقف الأزهر الشريف الثابت تجاه قرار الإدارة الأميركية الباطل بإعلان القدس عاصمة لكيان الاحتلال الصهيوني ونقل السفارة الأميركية للقدس، في تحدٍّ مستفز لمشاعر المسلمين حول العالم، أعلن الدكتور أحمد الطيب رفضه القاطع طلباً رسمياً من نائب الرئيس الأميركي مايك بينس للقائه يوم 20 ديسمبر الجاري، وقال الطيب: «كيف لي أن أجلس مع من منحوا ما لا يملكون لمن لا يستحقون»، وأضاف: «يجب على الرئيس الأميركي التراجع فوراً عن هذا القرار الباطل شرعاً وقانوناً، كذلك رفض بابا الكنيسة القبطية استقبال نائب الرئيس الأميركي. كذلك موقف رئيس وزراء لبنان سعد الحريري خلال اجتماعه في باريس في المجموعة الوزارية لدعم استقرار لبنان لم ينسَ القدس رغم أن الاجتماع بعيد عنها، فأعلن رفض بلاده لقرار ترامب، ونادى أمام العالم بأن القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين.
ما أجمل العرب حينما يتوحدون على كلمة سواء.
*أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي