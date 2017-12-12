«أندلس الشعراء» جديد «محمد بنيس»

محمد نجيم (الرباط)

ضمن الإصدارات الجديدة للمركز الثقافي للكتاب بالدار البيضاء، صدر مؤخراً، كتاب «أندلس الشعراء» منتخبات أندلسية من الشعر والنثر للشاعر محمد بنيس، ويقع في 310 صفحات، ومزين بصور من قصر الحمراء الشهير في غرناطة، مع مقدمة نقرأ منها: «تجمع هذه المنتخبات بين رؤية شعراء ورؤية كتاب للأندلس، شعراء مسلمون، من بينهم أربع شاعرات، وإلى جانبهم، شاعران يهوديان، بالإضافة إلى كتَّاب الذين انتقيت بعضاً من نصوصهم.

يعتمد الاختيار تداخلات وتقاطعات بين نصوص شعرية ونثرية، من أزمنة مختلفة، كتبت أندلس لا تزال تحتاج إلى الكشف، وقد أدمجت فيها نموذجاً شعرياً، يتبع طريقة بصرية هي التختيم، تكتبها العين من أجل أن تبني مسرحاً ذهنياً للقراءة، ووضعت للكتاب تبويباً مستوحى من سهرة أندلسية متخيلة».

ويضيف التقديم: «يأتي اعتمادي هذا الإخراج لأقسام المنتخبات من أن أندلس الشعراء هي، بالأساس، أندلس الموسيقى والغناء، مثلما هي أندلس الزخارف والنقوش. اختيار شخصي، يضيء الطرق المتعرجة نحو ما لا نبلغه من أندلس الشعراء إلا بغبطة العاشق الذي جرب العطش، فلم يزده الشرب إلا عطشا، سفراً لا يتوقف عن السفر». يذكر أن محمد بنيس أهدى كتابه هذا للأديب المغربي محمد بنشريفة المعروف بغوصه في الأدب الأندلسي، بحثاً ودراسة وتحقيقاً.