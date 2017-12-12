«هذا زايد.. أيقونة العالم» مشروع أكبر كتاب في العالم

دبي (وام)
أعلنت «مجموعة مشاهد الدولية»، إطلاق مشروع كتاب «هذا زايد.. أيقونة العالم» الذي يتناول حياة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد «طيب الله ثراه» بمناسبة «عام زايد» 2018، جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقدته المجموعة أمس في فندق برج العرب، بحضور الدكتور محمد سعيد العولقي رئيس مجلس إدارة مجموعة مشاهد الدولية، وحسن القحطانى المدير التنفيذي للمجموعة، بجانب نخبة من رجال الدولة والمفكرين والإعلاميين.
وقال العولقى إن مشروع الكتاب يعتبر أهم إنجاز عالمي، سيسجل رقماً قياسياً كأكبر كتاب عن حياة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
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وأوضح أن فكرة الكتاب الأضخم هي تعبير عن الولاء لدولة الإمارات والوفاء لروح الوالد المؤسس روح الاتحاد القائد الفذ الشيخ زايد، رحمه الله، لذلك حرصت المجموعة على تدوين عبقرتيه وسيرته بأدق تفاصيلها بشكل غير مسبوق من خلال هذا الإنجاز العالمي الذي سيكون أيقونة تاريخية وثقافية وسياحية برؤية عالمية، إيماناً وعرفاناً بعظيم إنجازاته على الدولة وكل شعوب العرب.
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وتم كشف الستار عن القلم الذي خط به العولقي هذا الإنجاز وهو القلم التوأم الذي وقع به المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وثيقة الاتحاد، والذي تم تصميمه سنة 1966 من طرف «G A. M».
أما بخصوص المواصفات الفنية للكتاب، فقال الدكتور العولقي إنها ستبقى سرية حتى يتم الكشف النهائي عنها في حفل التدشين في أبوظبي الذي سيتم الإعلان عنه قريباً. وأضاف أنه سيتم وضع الكتاب في مسجد الشيخ زايد، ويكون مزاراً للوفود من مختلف الجنسيات.
من جانبه، عرض حسن القحطاني المدير التنفيذي لمجموعة مشاهد الدولية، تجربة إصدار أكبر كتاب في العالم «هذا محمد» والذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسي، حيث تم حصد خمسة أرقام قياسية عالمية، وبهذه الجوائز الخمس، تحقق أول مشروع إماراتي عربي عالمي ثقافي في الموسوعة.