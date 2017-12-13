130 مشاركاً في بطولة التزلج الدولية بدبي

دبي (الاتحاد)

شهدت بطولة الإمارات الوطنية الأولى للسكي والتزلج في سكي دبي أداءً متميزًا، بمشاركة أكثر من 130 لاعباً محترفاً، بحضور المئات من المشجعين، وسط عرض مذهل للفرقة الموسيقية في شرطة دبي.ووفرت البطولة، التي انقسمت إلى أربع ألعاب مختلفة، الكثير من المتعة والتشويق لعشاق ومحبي الرياضات الثلجية، وكانت خطوة مهمة لضمان حصول الدولة على عضوية الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد.

تم افتتاح مسابقة التزلج على المنحدر من قبل جورجيو روكا، الفائز بكأس العالم للتزلج على المنحدرات الثلجية 11 مرة، والبطولة الأولمبية 4 مرات؛ وسبارو نوكس، المتزلج البريطاني الصاعد؛ وهارولد هيلجاسون، الفائز بالميدالية الذهبية الفائز في القفز التزلجي في بطولة إكس جيمز 2010.

وبعد استعراض مميز لمهارات الرياضات الثلجية، تم إعلان أسماء الفائزين بمسابقات اليوم الأول، وكانت الجائزة الأولى في سباقات التزلج المتعرج من نصيب روبين ليزلي «بريطانيا» في فئة السيدات، بينما حصدها أوسكار مورجان «أستراليا» في فئة الرجال. أما المركز الأول في التزلج المتعرج الضخم فتقاسمته روبين ليزلي «بريطانيا» وسمر سبيندلوف «بريطانيا» في فئة النساء، واستأثر أوسكار مورغان «أستراليا» بالجائزة الأولى في فئة الرجال.

وفي اليوم الثاني، فازت عائشة التميمي (الإمارات) بالميدالية الذهبية في فئة السيدات، وحصد فيصل عبد الله (الإمارات) الجائزة الأولى في فئة الرجال. بينما كسب سعيد المطروشي (الإمارات) المركز الأول في سباق التزلّج على المنحدر الثلجي للرجال.

وبالنسبة لسباق القفز وأداء الحركات البهلوانية فوق المنحدر الثلجي «Big Air»، الذي يعتبر نسخة أكثر صعوبة من سباقات التزلج الحرّ على المنحدر الثلجي، حيث تُمنح الجوائز للمتسابقين على أساس درجة الصعوبة في حركاتهم في الجو، فكان الفائزون هم ميرا ساحوه (الإمارات) عن فئة السكي الحرّ للنساء، وفيصل عبد الله (الإمارات) عن فئة السكي الحرّ للرجال، وسعيد المطروشي (الإمارات) عن فئة التزلج للرجال.