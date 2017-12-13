3 مواجهات في تحدي الحبتور لتنس السيدات

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم، منافسات الدور الثاني من بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات التي تستمر حتى السبت المقبل، وتحظى باهتمام محلي ودولي كبيرين، وتأتي في مقدمة أولويات اللاعبات على مستوى العالم.

وتعد مباراة السويسرية بيلندا بينشيك المصنفة الخامسة للبطولة مع الروسية فيتاليا دتشنكو الأقوى والأبرز اليوم في ختام الدور الأول، ونفس الأمر بالنسبة للقاء السويسرية باتي شانيدر مع البولندية ماجدلينا، وفي مباراة ثالثة تعود سارة إيراني للمشاركة بعد غياب بسبب الإصابة، عندما تواجه السويسرية الشابة ماجدلينا.

وكانت منافسات الدور الأول قد شهدت مباراتين مهمتين، الأولى جمعت لاعبة تايبيه وي سو المصنفة الثامنة للبطولة والـ23 على العالم والروسية انستاسيا بوتابوفا بطلة العالم للناشئات تحت 18 سنة، حيث نجحت وي سو في حسم اللقاء لمصلحتها مجموعتين دون رد وبنتيجة 6 - 3 و6 - 1.

وفي المباراة الثانية، حققت السويسرية فوجلي ستيفاني فوزاً مستحقاً على التركية كوجلا الفائزة بلقب البطولة عام 2015 بنتيجة مجموعتين دون رد 6 - 4 و6 -0 بعد مباراة لم تستغرق سوى ساعة وربع الساعة.

على جانب آخر، يشهد برنامج فعاليات البطولة اليوم إقامة يوم ترفيهي للأطفال، حيث تتدرب اللاعبات المحترفات مع الأطفال من أكاديمية جولف الحبتور ومدرسة الإمارات الدولية.

ومن جهته، أشاد الأوزبكي اندريه كورنيلوف المراقب الدولي للبطولة بالمستوى الفني والتصنيفي للبطولة، مؤكدا أنها أثبتت جدارتها بالنسبة للبطولات في فئتها، علاوة على أن اختيار توقيت مناسب في نهاية الموسم جاء موفقاً ومناسباً للاعبات لكي يختتمن مشاركاتهن الأخيرة بتحسين تصنيفهن الدولي.

وعبر المراقب الدولي عن إعجابه بروعة واحترافية التنظيم وحسن الاستقبال والضيافة التي تعودها الجميع في دبي، مشيرا إلى أن كل شخص يؤدي دوره في البطولة بامتياز، علاوة على الاهتمام الإعلامي الذي يفوق الكثير من البطولات العالمية، وهو ما يعد أمراً محفزاً، ويشعر اللاعبات بأهمية وجودهن ومشاركتهن في هذه البطولة.