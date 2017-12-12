التجارب الحرة تدشن تحدي زوارق «الفورمولا-1» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تبدأ اليوم إثارة الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 التي تقام في إمارة الشارقة، ويستعد فريق أبوظبي للدفاع عن صدارته ولقب البطولة العالم وسط طموحات كبيرة، وأكمل الفريق جاهزيته من خلال فقرة التسجيل الرسمي والفحوص الفنية للزوارق، وتقام اليوم التجارب الحرة الإضافية التي لن تكون إلزامية لكافة الزوارق، وتقتصر المشاركة على الزوارق والفرق التي ترغب في فحص إعداداتها قبل انطلاق اليوم الأول الرسمي غداً بمنافسات أفضل زمن في تحدي الجولة الختامية، فيما خصص اليوم الثاني والختامي «الجمعة» للسباق الرئيس، وستأخذ التجارب الحرة حيزاً من الثالثة وحتى الخامسة عصراً.

ويتصدر فريق أبوظبي 6 الترتيب العام للبطولة حاليا برصيد 70 نقطة بقيادة أليكس كاريلا، ويأتي ثانياً، زورق الفرنسي فيليب شيب ممثل الفريق الصيني برصيد 59 نقطة، بينما يبتعد عنهما صاحب المركز الثالث حاليا السويدي إريك ستارك بفارق كبير، حيث يمتلك 49 نقطة لتكون المنافسة على الصدارة محصورة بين زورقين فقط جولة الختام.

وتوجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة بالشكر الجزيل والامتنان إلى هيئة الإنماء السياحي والتجاري في إمارة الشارقة التي تقوم بتنظيم الجولة في أفضل صورة، مثنياً على جهود خالد جاسم المدفع رئيس الهيئة، وأكد أن ما تقوم به هيئة الإنماء السياحي والتجاري من أجل تنظيم الجولة الختامية في صورة راقية ومثالية يعكس القدرات الكبيرة والتمكن لإمارة الشارقة في تنظيم الأحداث والفعاليات العالمية، وقال: دائماً ما نشهد التنظيم الأفضل والأجمل في الشارقة، وجولة الختام للفورمولا-1 ستكون في صورة مشرقة ومثالية، ونرى التفوق الكبير في إظهار البطولة والفعاليات المصاحبة في أفضل وأجمل مستوى، وثقتنا كبيرة في نجاح الجولة.

وأكد الرميثي أن ثقة المنظمين والقائمين على البطولة في إمارة الشارقة تعكس اختيار الإمارة الباسمة محطة ختامية دوما، وعن استعداد وجاهزية الفريق من أجل جولة الختام قال: لا يوجد ما نقوله الآن سوى أننا جاهزون من أجل المنافسة على اللقب والخروج من جولة الشارقة بحصاد كبير هذا الموسم، وبتأكيد فوزنا واستحقاقنا ليس للقب العام فقط، وإنما كل الألقاب في المنافسة.

وزاد: جولة الشارقة، والختام ستكون حاسمة جداً للقب العام ولطموحات فريق أبوظبي في حسم البطولة بعد غياب استمر لمواسم، وقال: تمكنا من حصد نسخة 2006 في آخر مرة، ونسعى لكي نحرز اللقب مجدداً هذا الموسم بعد الوصول والصمود في الصدارة حتى جولة الختام.

وبين أن الفريق جاهز ومستعد للفوز بكل ألقاب البطولة كما يخطط ويريد، خاصة أن ذلك سيكون إنجازاً قوياً جداً وكبيراً على المستوى الرياضي العالمي، وقال: نريد أن نحقق الفوز باللقب العام، ولقب الفرق ولقب السرعة، وذلك ليس بالأمر المستحيل، حيث نتصدر حالياً الترتيب العام في المنافسة على الألقاب الثلاثة.

وأضاف: وجود اسمين في المنافسة على اللقب العام في الجولة الختامية يعطي البطولة إثارة أكبر وندية المنافسة الآن بين حامل اللقب فيليب شيب وبين متسابقنا وقائد زورق أبوظبي 6، ستكون قوية.