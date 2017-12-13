«يونيبيل» تعرض 16 مليار دولار لشراء «وستفيلد» الاسترالية

سيدني، ملبورن (رويترز)
اتفقت «يونيبيل رودامكو»، أكبر مجموعة للعقارات في أوروبا، على شراء «وستفيلد كورب» مالكة مراكز التسوق مقابل 16 مليار دولار، بما يمثل أكبر استحواذ على شركة أسترالية وتحول لمجموعة بيع العقارات بالتجزئة لمواجهة التسوق عبر الإنترنت.
ويواجه القطاع تحديات من شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت بقيادة أمازون، والاتفاق الذي تقول وستفيلد إنه «جذاب للغاية» للمساهمين، يأتي عقب رفض جي.جي.بي، ثاني أكبر صندوق للاستثمار العقاري في العالم، عرضاً من بروكفيلد بروبرتي. وقال فرانك لوي، رئيس مجلس إدارة وستفيلد: «سجل أعمال يونيبيل رودامكو يجعلها المأوى الطبيعي لتاريخ العلامة التجارية وأعمال وستفيلد».
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وقالت يونيبيل رودامكو، التي لديها انكشاف كبير على منطقة اليورو، وتركز على المواقع الضخمة مع مركز راسخ ومستأجرين رفيعي المستوى مثل آبل وزارا وبرايمارك: «إن مساهمي وستفيلد سيحصلون على مبالغ نقدية وأسهم بإجمالي 7.55 دولار أميركي أو ما يعادل 10.01 دولار أسترالي بعلاوة نسبتها 18 % للسهم».
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