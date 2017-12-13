«يونيبيل» تعرض 16 مليار دولار لشراء «وستفيلد» الاسترالية

سيدني، ملبورن (رويترز)

اتفقت «يونيبيل رودامكو»، أكبر مجموعة للعقارات في أوروبا، على شراء «وستفيلد كورب» مالكة مراكز التسوق مقابل 16 مليار دولار، بما يمثل أكبر استحواذ على شركة أسترالية وتحول لمجموعة بيع العقارات بالتجزئة لمواجهة التسوق عبر الإنترنت.

ويواجه القطاع تحديات من شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت بقيادة أمازون، والاتفاق الذي تقول وستفيلد إنه «جذاب للغاية» للمساهمين، يأتي عقب رفض جي.جي.بي، ثاني أكبر صندوق للاستثمار العقاري في العالم، عرضاً من بروكفيلد بروبرتي. وقال فرانك لوي، رئيس مجلس إدارة وستفيلد: «سجل أعمال يونيبيل رودامكو يجعلها المأوى الطبيعي لتاريخ العلامة التجارية وأعمال وستفيلد».

ويمنح الاتفاق المجموعة الأوروبية انكشافاً على الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث تمتلك وستفيلد وتدير 35 مركزاً للتسوق، بما في ذلك مراكز في لندن. واحتلت الشركة موقعاً رائداً في إعادة تطوير مراكز التسوق في الولايات المتحدة، إذ قامت بالمزج بين مراكز التسوق للبيع بالتجزئة التقليدية بتجهيزات مثالية لمراكز التسوق مثل ساحات رفيعة المستوى لتناول الطعام ومطاعم فاخرة ودور سينما ومنافذ لبيع الأزياء.

وقالت يونيبيل رودامكو، التي لديها انكشاف كبير على منطقة اليورو، وتركز على المواقع الضخمة مع مركز راسخ ومستأجرين رفيعي المستوى مثل آبل وزارا وبرايمارك: «إن مساهمي وستفيلد سيحصلون على مبالغ نقدية وأسهم بإجمالي 7.55 دولار أميركي أو ما يعادل 10.01 دولار أسترالي بعلاوة نسبتها 18 % للسهم».

وقال كريستوفر كوفيلير، الرئيس التنفيذي ليونيبيل في مكالمة مع محللين بعد الإعلان عن الاتفاق الذي تبلغ قيمته 24.7 مليار دولار متضمنا الدين: «وستفيلد أفضل ما يناسبنا والامتداد الطبيعي لاستراتيجيتنا». وقالت يوينيبل: «إن دويتشه بنك وجولدمان ساكس قدما تمويلاً بقيمة 6.1 مليار يورو لتغطية الحصة النقدية من العرض».