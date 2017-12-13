«إيرباص» تخفض إنتاج ‭A380‬ إلى 6 طائرات سنوياً

باريس (رويترز)

قالت مصادر في صناعة الطيران، إن شركة ايرباص لصناعة الطائرات تدرس خططا لخفض إنتاج الطائرة ‭A380‬ العملاقة إلى ست طائرات سنوياً، فيما تكافح للحفاظ على الجدوى الاقتصادية لأكبر طائرة في العالم إلى ما بعد نهاية العقد.

وفي ظل ضغوط من طائرات أصغر ولكن أكثر كفاءة، أعلنت ايرباص تقليص إنتاجها من هذه الطائرة إلى 12 في 2018 وثمانية في 2019 انخفاضاً من ذروة الإنتاج السنوي عند 30 طائرة في انتظار ما تتوقع أن يكون تعافياً للطلب.

ولكن خطط الحفاظ على هذا المعدل موضع شك، فيما تعمل ايرباص على وضع اللمسات الأخيرة على طلبية من طيران الإمارات لشراء 36 طائرة جديدة.

وقالت المصادر، إن ايرباص التي سلمت 14 طائرة ‭A380‬ خلال هذا العام، أبلغت بعض الموردين أنها تدرس خفض الإنتاج إلى ست طائرات سنوياً. ولم يتضح توقيت تبني هذه الخطوة.