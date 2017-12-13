شركات أوروبا تستهدف نشر «ثقافة الشكولاتة» في آسيا

زيوريخ (د ب أ)

التمتع بقطعة من الشكولاتة الأوروبية الجيدة أحد أبسط متع الحياة، رفاهية صغيرة يمكن للجميع تحمل تكلفتها، أو ذلك على الأقل ما تريد الشركات المصنعة للشكولاتة من الزبائن تصديقه.

ومن الواضح أن دولةً مثل ألمانيا، حيث يستهلك المواطنون متوسط 11.5 كيلوجرام من الشكولاتة سنوياً، ليست في حاجة للإقناع. ولكن في ظل جمود الاستهلاك في الأسواق الفاخرة، بدأ قطاع صناعة الشكولاتة في البحث عن أماكن أخرى في العالم لبيع رفاهية الشكولاتة، وبصورة خاصة آسيا، حيث يأكل المواطن الصيني في المتوسط 100جرام فقط من الشكولاتة سنوياً، بحسب تقديرات قطاع صناعة الشكولاتة.

ويقول توربين إربراث مدير رابطة قطاع الحلويات الألمانية: «نمتلك حصة تصدير تقدر بـ 50%»، مضيفاً: «ما زالت هناك فرصة للزيادة». ويقول ريتو هوينيروادل، مدير قطاع الاستثمار في بنك هيبوثيكاربنك لينزبورج، إن المستثمرين يرون أن هناك فرصة أيضاً، مضيفاً أنه ينظر للشكولاتة على أنها «منتج فاخر للشاب الصغير».

وتعد«شوجي»، وهو الاسم الذي يطلقه السويسريون على الشكولاتة، شيئاً يمكن حتى الفقير تحمل تكلفته، على عكس الحقائب أو الساعات الفاخرة. ويضيف هوينيروادل، الذي توصل إلى أن السوق به الكثير من الإمكانيات «هذا هو الأمر المثير فيما يتعلق بالأسواق الجديدة، الشكولاتة منتج فاخر من دون مقابل مالي مرتفع». وأوضح: «نعلم أن الطلب الصيني على الشكولاتة يرتفع باستمرار». وفي نفس الوقت، تراجعت أسعار الكاكاو بصورة كبيرة.