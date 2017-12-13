سلطان بن أحمد: «عربية السيدات» منصة لتقديم نماذج مشرفة

الشارقة (وام)

وقعت اللجنة المنظمة لـ «دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات» الشارقة 2018، اتفاقية رعاية إعلامية مع مؤسسة الشارقة للإعلام، نصّت على منح المؤسسة حقوق البث والنقل التلفزيوني للحدث، لتكون بموجبها الشريك الإعلامي الاستراتيجي للدورة التي تنطلق في نسختها الرابعة خلال الفترة من 2 إلى 12 فبراير المقبل.

بموجب الاتفاقية، تتولى مؤسسة الشارقة للإعلام رعاية البطولة إعلامياً من خلال تجهيز استوديو تحليلي رياضي للنقل التلفزيوني من أرضية الملاعب الرئيسة، ووضع شعار الدورة والعد التنازلي لانطلاقها، إضافة إلى التعاون مع القنوات الرياضية الخليجية لنقل بعض المباريات على الهواء مباشرة، كما تقوم بالترويج للدورة والمباريات ومواعيدها وعناوين صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، وقنواتها طيلة أيام إقامة الحدث.

كما تقوم المؤسسة بتصوير إعلان مرئي عن الدورة، يبرز المعالم السياحية للإمارة بمشاركة لاعبات مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إضافة إلى مواكبة وتغطية شاملة من خلال البث المباشر وغير المباشر لأكبر عدد من المباريات.

شهد حفل التوقيع الذي أقيم في مقر مؤسسة الشارقة للإعلام، الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وبحضور ندى عسكر النقبي، رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ومحمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وراشد عبد الله العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية. وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أن الدورة تشهد تطوراً كبيراً ونمواً لافتاً، إذ إنها باتت منصّة واعدة تستقطب جموع اللاعبات والبطلات من مختلف الدول العربية، ليتنافسن على أرض الشارقة، كما أنها أصبحت حدثاً مهماً على صعيد الاعتناء بمهارات اللاعبات وتصدير نماذج رياضية مشرّفة على صعيد الدولة والمنطقة ككل. يشار إلى أن دورة الأندية العربية للسيدات 2018 تضم تسع ألعاب، هي كرة السلة وكرة الطائرة وكرة الطاولة والمبارزة والقوس والسهم والرماية وألعاب القوى ورياضة الفروسية «القفز على الحواجز»، والكاراتيه، وفي أبريل الماضي أعلنت اللجنة العليا المنظمة للدورة اعتماد مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة من قبل اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية لتكون الجهة المنظمة للدورة الرابعة.