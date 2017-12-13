«أرامكو» ترفع خطط الإنفاق إلى 414 مليار دولار

الدمام (رويترز)

قال مسؤولون تنفيذيون إن شركة أرامكو السعودية تخطط لزيادة إنفاقها إلى 414 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، بما في ذلك الإنفاق على البنية التحتية وأنشطة الحفر، في الوقت الذي تدخل فيه شركة النفط الحكومية العملاقة أنشطة جديدة.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر، أمس: إن خطة الإنفاق تفوق تقديرات أرامكو العام الماضي لإنفاق نحو 334 مليار دولار بحلول 2025، مع توسع الشركة المنتجة للنفط في أنشطتها. وقال الناصر للصحفيين على هامش مؤتمر للقطاع، يهدف إلى الترويج للقاعدة الصناعية بالمملكة، وتصنيع حصة أكبر من المنتجات محلياً: «نحن الآن في قطاعات كثيرة جداً».

وذكر ناصر اليامي، مدير عام دائرة المشتريات في أرامكو، أن خطة الشركة تتضمن إنفاق 134 مليار دولار على أنشطة الحفر وخدمات الآبار، و78 مليار دولار للحفاظ على إمكانات إنتاج النفط.

وأنشأت أرامكو بالفعل إدارة للطاقة المتجددة لتطوير مشروعات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ووقعت الشهر الماضي اتفاقاً مبدئياً مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات لبناء مجمع بتكلفة 20 مليار دولار لتحويل النفط الخام إلى كيماويات.