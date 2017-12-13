المشرخ يشارك في «جولف أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للجولف، برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، مشاركة اللاعب أحمد المشرخ بعد تصدره قائمة اللاعبين الإماراتيين في دوري «18 حفرة» الذي أقيم أمس الأول في نادي شاطئ السعديات للجولف.

وشهد الدوري مشاركة 72 لاعباً بدعم اتحاد الجولف وإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، سعياً منهما للتحفيز على المشاركة الوطنية والمحلية في هذه البطولة.

واستطاع اللاعب توم بوشنان ضمن فئة المحترفين التأهل للعب في البطولة التي ستقام من 18 إلى21 يناير مطلع العام المقبل، في حين حظي اللاعب دان كريكوود متصدر فئة الهواة بالمشاركة أيضاً في منافسات البطولة.

ويتمكن اللاعبون الثلاثة من الانضمام للبطولة التي تشهد مواجهات قوية بين نخبة لاعبي الجولف، من بينهم حامل اللقب تومي فليتوود، إلى جانب كل من داستن جونسون المصنف الرقم واحد في العالم، وروري ماكلروي الفائز أربع مرات في بطولات «المايجر» العالمية، وهنريك ستينسون حامل لقب البطولة 2016 والحاصل على ميدالية فضية في الألعاب الأولمبية، ومات كوتشار الفائز بكأس «رايدر» الأميركية والحاصل على الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية، وبول كايسي حامل اللقب لعامين 2007 و2009.