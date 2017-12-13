نور بنك يحصد جائزة «اختيار النقاد»

دبي (الاتحاد)

فاز نور بنك، بجائزة «اختيار النقاد كأفضل علامة تجارية في قطاع الصيرفة الإسلامية للأفراد»، خلال حفل توزيع جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد 2017. وتعد هذه السنة الثانية على التوالي التي يفوز بها البنك بهذه الجائزة خلال الفعالية التي استضافتها مؤسسة «كامبريدج أناليتيكا» المالية البارزة، والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.

وتسلم مفضل كجيجي، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في نور بنك، الجائزة بالنيابة عن البنك، وبحضور نخبة الشخصيات في القطاع المصرفي خلال الحفل الحصري.

وتأتي هذه الجائزة تكريماً للسمعة العطرة والمتنامية لعلامة نور بنك التجارية وحملة «شارك» التي أطلقها البنك، والتي قامت بتسليط الضوء على القيمة المضافة التي يمنحها البنك لأفراد المجتمع بشكل عام، تماشياً مع المبادئ والقيم الإسلامية. وقد أسهمت الحملة في تعزيز التوعية بقيم البنك الأساسية.

وقال مفضل كجيجي: «لا شك بأن الحصول على هذه الجائزة المرموقة للعام الثاني على التوالي يعكس مكانة نور بنك المحلية والدولية بصفته من أبرز المؤسسات المالية الإسلامية في القطاع المصرفي.

وكانت لجنة اختيار النقاد لدى «كامبريدج أناليتيكا» قد اختارت نور بنك عقب عملية تحليل شاملة للعلامات التجارية المصرفية الإسلامية حول العالم. وتضم اللجنة عدداً من خبراء القطاع المصرفي الإسلامي المعروفين دولياً.