نور بنك يحصد جائزة «اختيار النقاد»

دبي (الاتحاد)
فاز نور بنك، بجائزة «اختيار النقاد كأفضل علامة تجارية في قطاع الصيرفة الإسلامية للأفراد»، خلال حفل توزيع جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد 2017. وتعد هذه السنة الثانية على التوالي التي يفوز بها البنك بهذه الجائزة خلال الفعالية التي استضافتها مؤسسة «كامبريدج أناليتيكا» المالية البارزة، والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.
وتسلم مفضل كجيجي، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في نور بنك، الجائزة بالنيابة عن البنك، وبحضور نخبة الشخصيات في القطاع المصرفي خلال الحفل الحصري.
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وقال مفضل كجيجي: «لا شك بأن الحصول على هذه الجائزة المرموقة للعام الثاني على التوالي يعكس مكانة نور بنك المحلية والدولية بصفته من أبرز المؤسسات المالية الإسلامية في القطاع المصرفي.
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