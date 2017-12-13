  • الأربعاء 24 ربيع الأول 1439هـ - 13 ديسمبر 2017م

أسطورة الرجبي فيليبس يطلق أكاديمية نجوم المستقبل
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 13 ديسمبر 2017

دبي (الاتحاد)

افتتح مايك فيليبس، أسطورة الرجبي الويلزي العالمي، أكاديمية الرجبي الأولى التي تحمل اسمه في الإمارات بالتعاون مع أكاديمية جست بلاي، ويعد مايك فيليبس صاحب أكبر عدد من المشاركات الدولية في ويلز، بـ 99 مباراة دولية لعب فيها إلى جانب فريق ويلز الوطني، بالإضافة إلى الفريق الوطني للمملكة المتحدة وإيرلندا، ويقود فيليبس لاعبي الرجبي الصغار الذي تتراوح أعمارهم بين 3 و11 عامًا في حصص تدريبية تتضمن العديد من الأنشطة الرياضية ضمن أكاديمية مايك فيليبس للرجبي في دبي.

وتنظم الأكاديمية حصصًا تدريبيةً دوريةً في كل من الكلية الإنجليزية دبي الواقعة في منطقة جميرا 3 ومدرسة نورد أنجليا دبي، وصممت الجلسات التدريبية بكل عناية لترتقي بمهارات اللاعبين الصغار وتعمل على تطوير مستويات اللياقة البدنية بشكل عام، وفي الوقت نفسه تتيح لهم الاستمتاع بوقتهم خلال ممارستهم الرياضة.

وتوفر الأكاديمية لنجوم المستقبل فرصة رائعة للتدرب إلى جانب احد أكثر لاعبي الرجبي خبرة والتعرف بشكل مباشر على المهارات التي ساعدته في الانطلاق نحو النجومية والصعود إلى قمة الرياضة.

وتتمتع رياضة الرجبي بشعبية واسعة في الإمارات، وتشارك العديد من الفرق من مختلف الأعمار في مبارياتها ضمن مدارسهم ومع أصدقائهم، بالإضافة إلى العديد من البطولات التي تقام دوريًا وتشارك فيها فرق من مختلف مدارس الدولة.

وعلق مايك فيليبس: «سعيد للغاية بافتتاح هذه الأكاديمية الجديدة، تتمتع رياضة الرجبي بدعم كبير وانتشار واسع في الإمارات ابتداء من اللاعبين الهواة ووصولًا إلى المحترفين على الصعيد الدولي، أتطلع لتدريب اللاعبين الصغار وتزويد الجيل الجديد من اللاعبين بالمهارات والخبرات التي اكتسبتها خلال السنوات الماضية. تتميز رياضة الرجبي بأنها تناسب الجميع سواء من الفتيات أو الأولاد من مختلف الفئات العمرية». وأضاف: «شهدت السنوات القليلة الماضية ازديادًا في شعبية اللعبة، كما تشهد فئة المحترفين لدى اللاعبات ازدهارًا متزايدًا ونموًا في برامج التطوير ما يساهم في تقديم المزيد من التطور للرياضة مستقبلًا، أنا متحمس لهذه الفرصة الرائعة التي تتيح لي تدريب الصغار من مختلف الأعمار والجنسيات ومستويات المهارة في دبي». ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 