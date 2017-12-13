أسطورة الرجبي فيليبس يطلق أكاديمية نجوم المستقبل

دبي (الاتحاد)

افتتح مايك فيليبس، أسطورة الرجبي الويلزي العالمي، أكاديمية الرجبي الأولى التي تحمل اسمه في الإمارات بالتعاون مع أكاديمية جست بلاي، ويعد مايك فيليبس صاحب أكبر عدد من المشاركات الدولية في ويلز، بـ 99 مباراة دولية لعب فيها إلى جانب فريق ويلز الوطني، بالإضافة إلى الفريق الوطني للمملكة المتحدة وإيرلندا، ويقود فيليبس لاعبي الرجبي الصغار الذي تتراوح أعمارهم بين 3 و11 عامًا في حصص تدريبية تتضمن العديد من الأنشطة الرياضية ضمن أكاديمية مايك فيليبس للرجبي في دبي.

وتنظم الأكاديمية حصصًا تدريبيةً دوريةً في كل من الكلية الإنجليزية دبي الواقعة في منطقة جميرا 3 ومدرسة نورد أنجليا دبي، وصممت الجلسات التدريبية بكل عناية لترتقي بمهارات اللاعبين الصغار وتعمل على تطوير مستويات اللياقة البدنية بشكل عام، وفي الوقت نفسه تتيح لهم الاستمتاع بوقتهم خلال ممارستهم الرياضة.

وتوفر الأكاديمية لنجوم المستقبل فرصة رائعة للتدرب إلى جانب احد أكثر لاعبي الرجبي خبرة والتعرف بشكل مباشر على المهارات التي ساعدته في الانطلاق نحو النجومية والصعود إلى قمة الرياضة.

وتتمتع رياضة الرجبي بشعبية واسعة في الإمارات، وتشارك العديد من الفرق من مختلف الأعمار في مبارياتها ضمن مدارسهم ومع أصدقائهم، بالإضافة إلى العديد من البطولات التي تقام دوريًا وتشارك فيها فرق من مختلف مدارس الدولة.