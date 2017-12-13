«ناسداك دبي» تطلق عقوداً مستقبلية على أسهم أدنوك للتوزيع وإعمار مولز

دبي (وام)

تطلق ناسداك دبي اليوم عقوداً مستقبلية على أسهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، ومجموعة إعمار مولز لتمكين المستثمرين من التداول بناء على نشاط سعر أسهم الشركتين في الأشهر القادمة.

ومن المقرر أن تدرج أسهم أدنوك للتوزيع، وهي مشغل رائد لمحطات خدمة الوقود بالتجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية/ADX/ اليوم، عقب طرح عام أولي جمعت أدنوك من خلاله 3.1 مليار درهم، وأدرجت أسهم إعمار مولز في سوق دبي المالي/DFM/ في أكتوبر 2014 بعدما جمعت 5.8 مليار درهم في طرحها العام الأولي.

وتمثل إضافة الشركتين البارزتين أحدث توسعات سوق ناسداك دبي للمشتقات والتي ستضم بدءا من اليوم عقوداً مستقبلية للأسهم المفردة على أسهم 16 شركة رائدة مدرجة في الإمارات، بعدما كانت تضم أسهم سبع شركات عند افتتاحها في سبتمبر 2016 وتجذب سوق المشتقات نشاطا كبيرا من المستثمرين الذين يستفيدون من الرافعة المالية لمضاعفة العائد المالي لعمليات تداول العقود المستقبلية.

وستقدم شعاع كابيتال خدمات صناعة السوق لأسهم أدنوك للتوزيع وإعمار مولز من أجل تسهيل السيولة، كما تفعل لجميع العقود المستقبلية للأسهم المفردة في ناسداك دبي.

وقال حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: تقدم أدنوك للتوزيع وإعمار مولز مزيدا من تنوع الفرص للمستثمرين للتحوط أو تحديد مركزهم في سوقنا للعقود المستقبلية للأسهم، بما في ذلك تحقيق أرباح، سواء عند انخفاض قيمة السهم الرئيسي أو عند ارتفاعها، وذلك بفضل أعمالهما في مختلف القطاعات الصناعية وإدراجاتهما في مختلف البورصات وسنواصل توسعة منصتنا للمشتقات عن طريق إضافة المزيد من المنتجات استنادا إلى الأسواق الإماراتية والأسواق الإقليمية الأخرى في الأشهر والأعوام القادمة.

وكانت ناسداك دبي قد أعلنت في أكتوبر 2017 عن إبرام اتفاقيات مع إم إس سي آي وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية والتي بموجبها ستطلق البورصة عقودا مستقبلية على مؤشرات أسهمها.

وسيعلن قريبا عن تواريخ إطلاقها، وستكون مشتقات المؤشرات هي الأولى من نوعها في المنطقة، وستجذب المزيد من المشاركة الدولية والإقليمية في الأسواق المالية في دبي، وأضيفت الشهر الماضي العقود المستقبلية على أسهم إعمار للتطوير العقاري، عندما أدرجت الشركة أسهمها في سوق دبي المالي بعد طرح عام أولي جمعت من خلاله 4.8 مليار درهم، وجرى تداول أكثر من 2.9 مليون عقد مستقبلي في سوق ناسداك دبي للمشتقات منذ افتتاحها.