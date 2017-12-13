«ناسداك دبي» تطلق عقوداً مستقبلية على أسهم أدنوك للتوزيع وإعمار مولز

دبي (وام)
تطلق ناسداك دبي اليوم عقوداً مستقبلية على أسهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، ومجموعة إعمار مولز لتمكين المستثمرين من التداول بناء على نشاط سعر أسهم الشركتين في الأشهر القادمة.
ومن المقرر أن تدرج أسهم أدنوك للتوزيع، وهي مشغل رائد لمحطات خدمة الوقود بالتجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية/ADX/ اليوم، عقب طرح عام أولي جمعت أدنوك من خلاله 3.1 مليار درهم، وأدرجت أسهم إعمار مولز في سوق دبي المالي/DFM/ في أكتوبر 2014 بعدما جمعت 5.8 مليار درهم في طرحها العام الأولي.
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وستقدم شعاع كابيتال خدمات صناعة السوق لأسهم أدنوك للتوزيع وإعمار مولز من أجل تسهيل السيولة، كما تفعل لجميع العقود المستقبلية للأسهم المفردة في ناسداك دبي.
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وكانت ناسداك دبي قد أعلنت في أكتوبر 2017 عن إبرام اتفاقيات مع إم إس سي آي وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية والتي بموجبها ستطلق البورصة عقودا مستقبلية على مؤشرات أسهمها.
وسيعلن قريبا عن تواريخ إطلاقها، وستكون مشتقات المؤشرات هي الأولى من نوعها في المنطقة، وستجذب المزيد من المشاركة الدولية والإقليمية في الأسواق المالية في دبي، وأضيفت الشهر الماضي العقود المستقبلية على أسهم إعمار للتطوير العقاري، عندما أدرجت الشركة أسهمها في سوق دبي المالي بعد طرح عام أولي جمعت من خلاله 4.8 مليار درهم، وجرى تداول أكثر من 2.9 مليون عقد مستقبلي في سوق ناسداك دبي للمشتقات منذ افتتاحها.