«أبوظبي الإسلامي» يفتتح فرعين جديدين في أبوظبي ودبي

أبوظبي(الاتحاد)
افتتح مصرف أبوظبي الإسلامي فرعين جديدين من فئة «إكسبريس» في المركز التجاري العالمي في أبوظبي ومحطة مترو برجمان في دبي كجزء من استراتيجية المصرف المتمثّلة في التعزيز من الخدمات الرقمية وإطلاق جيل جديد من الفروع المصرفية الرقمية التي تجمع بين مقومات الخدمات المصرفية الرقمية والخدمات الشخصية.
وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد أطلق أول فرع مصرفي من فئة «إكسبريس» في سوق المرابع بمنطقة المرابع العربية 2 في وقت سابق من العام الجاري.
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ويهدف مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال دمج بنية تحتية رقمية متطوّرة ضمن فروعه المصرفية إلى تقديم تجربة أفضل للعملاء تضمن تقديم العديد من الخدمات المصرفية بشكل أسرع.
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وتوفر فروع «إكسبريس» من مصرف أبوظبي الإسلامي للعملاء إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية الذاتية مع الاستفادة من الخدمات الشخصية سواءً داخل الفرع أو عبر التواصل من خلال تقنية المحادثة الفورية المرئية.