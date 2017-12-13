«أبوظبي الإسلامي» يفتتح فرعين جديدين في أبوظبي ودبي

أبوظبي(الاتحاد)

افتتح مصرف أبوظبي الإسلامي فرعين جديدين من فئة «إكسبريس» في المركز التجاري العالمي في أبوظبي ومحطة مترو برجمان في دبي كجزء من استراتيجية المصرف المتمثّلة في التعزيز من الخدمات الرقمية وإطلاق جيل جديد من الفروع المصرفية الرقمية التي تجمع بين مقومات الخدمات المصرفية الرقمية والخدمات الشخصية.

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد أطلق أول فرع مصرفي من فئة «إكسبريس» في سوق المرابع بمنطقة المرابع العربية 2 في وقت سابق من العام الجاري.

وقال فيليب كينغ، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «لمسنا استجابةً إيجابيةً واهتماماً لافتاً من قبل العملاء الذين قاموا بزيارة فرع إكسبريس الرقمي، ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل رئيسية من بينها سرعة تقديم المنتجات المصرفية وتوفير خدمات مصرفية تلبي احتياجات العملاء الشخصية.

ويهدف مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال دمج بنية تحتية رقمية متطوّرة ضمن فروعه المصرفية إلى تقديم تجربة أفضل للعملاء تضمن تقديم العديد من الخدمات المصرفية بشكل أسرع.

ويطمح المصرف إلى افتتاح المزيد من فروع «إكسبريس» في جميع أنحاء الإمارات خلال العام 2018». وأضاف، «تشهد أنماط حياة العملاء وطريقة تنفيذهم لمعاملاتهم المصرفية تغيراً مستمراً، مما يستدعي منّا دائماً طرح حلول رقمية قائمة على أفضل التقنيات لتقديم تجربة مصرفية مبسّطة تلبي متطلبات عملائنا الكرام وتضمن لهم أعلى درجات الراحة والأمان».

وتوفر فروع «إكسبريس» من مصرف أبوظبي الإسلامي للعملاء إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية الذاتية مع الاستفادة من الخدمات الشخصية سواءً داخل الفرع أو عبر التواصل من خلال تقنية المحادثة الفورية المرئية.