7 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية بدعم «المؤسسات»

حاتم فاروق (أبوظبي)
ارتفعت الأسهم المحلية المدرجة بالأسواق المالية بشكل شبه «جماعي» بنهاية جلسة تعاملات أمس، متأثرة بحالة التفاؤل التي سادت أوساط المستثمرين بالتزامن مع طرح سهم «أدنوك للتوزيع» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، واتجاه المؤسسات والأجانب للشراء على أسهم الشركات التي تتمتع بأداء تشغيلي جيد، وتوزيعات سخية على المساهمين.
وسجلت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية مكاسب لليوم الثالث على التوالي، مع تحسن شهية المتداولين وارتفاع وتيرة السيولة، لتصل مكاسب جلسة تعاملات أمس نحو 7 مليارات درهم، فيما بلغت مكاسب القيمة السوقية للأسهم خلال الثلاث جلسات الماضية نحو 14.6 مليار درهم. وسجلت قيمة تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية خلال الجلسة نحو 683.5 مليون درهم، بعدما تم التداول على أكثر من 437 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4951 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 66 شركة مدرجة، ارتفع منها 45 سهم، فيما تراجعت أسعار 12 سهماً، وظلت أسعار 9 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.
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وأضاف البريقي أن الشركات ذات الأداء التشغيلي الجيد، والتي أعلنت عن توزيعات سخية عن العام الحالي، مازالت تستحوذ على اهتمام المستثمرين، متوقعاً ارتفاع سيولة الأسواق المالية المحلية خلال الجلسات المقبلة للاستفادة من المستويات السعرية المغرية التي وصلت إليها الأسهم المحلية، معتبراً أن الطروحات الجديدة ستساهم أيضاً في إنهاء حالة التردد والحذر التي سادت أوساط المستثمرين، والتي أدت إلى ارتفاع وتيرة المضاربات وجني الأرباح السريعة.
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أما سوق دبي المالي، فقد تصدر سهم «جي إف إتش» قائمة الأسهم النشطة بالكمية مسجلاً مع نهاية الجلسة 104.4 مليون سهم، بقيمة 170.2 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً بنسبة 3.75% عند مستوى 1.66 درهم، رابحاً 6 فلوس عن الإغلاق السابق، فيما جاء سهم «دريك أند سكل» في صدارة الأسهم النشطة بالقيمة محققاً تداولات بقيمة بلغت 184.1 مليون درهم، بعدما تم التداول على أكثر من 85.3 مليون سهم، ليغلق على ارتفاع بلغت 6.73% عند سعر 2.22 درهم، رابحاً 14 فلساً عن الإغلاق السابق.