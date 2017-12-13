79 خيلاً في سباق «بر دبي» بمضمار جبل علي

محمد حسن (دبي)

يستضيف مضمار جبل علي، ظهر الجمعة المقبل، حفل سباقه الرابع لهذا الموسم الذي يحمل اسم «بر دبي»، بمشاركة 79 خيلاً، تتنافس على مدى أشواط الحفل الستة، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 480 ألف درهم.

أعلن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي، ظهر أمس في قاعة المجلس بالمضمار، بحضور المهندس شريف الحلواني مدير المضمار، ومسعود محمد صالح بالنيابة عن إسطبلات شادويل، وبريان جلوري عن جامعة زايد، وتشارلز دياب عن الجامعة الأميركية في الشارقة، وياسر مبروك عن هيئة الإمارات لسباق الخيل.

ورحب الحلواني بالحضور بمناسبة انطلاق السباق الرابع لمضمار جبل علي سباق «بر دبي»، وتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، لرعايته المتواصلة للمضمار الأصفر، حيث ترعى إسطبلات سموه يوم الجمعة الأشواط الستة للحفل، ورحب أيضاً بممثلي الجامعات المرموقة التي تشارك في رعاية السباقات يوم الجمعة، وكذلك بهيئة الإمارات لسباقات الخيل وممثلي الأجهزة الإعلامية المختلفة.

وأكد الحلواني اكتمال الاستعدادات الفنية والإدارية، وتجهيز جميع المرافق الخدمية داخل المضمار لاستقبال الجمهور، فيما أوضح ممثلو الجامعات مواصلة دعمهم ومساندتهم لسباقات الخيل وفعالياتها المصاحبة.

ورصدت المؤسسات والشركات الراعية لسباق بر دبي جوائز مالية للأشواط الستة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 480 ألف درهم، منها 75 ألف درهم للشوط الأول برعاية شادويل، 90 ألف درهم للشوط الثاني برعاية جامعة زايد، والشوط الرئيس برعاية شادويل فارم (الشوط الرئيس)، وبلغت قيمة جوائزه 95 آلاف درهم، 80 ألف درهم خصصت للشوط الرابع برعاية ديرنزتاون، و75 ألف درهم خصصت للشوط الخامس برعاية الجامعة الأميركية بالشارقة، أما شوط الختام فبلغت قيمة جوائزه المالية 65 ألف درهم برعاية شادويل، هذا بالإضافة إلى مبلغ 6 آلاف درهم لمسابقة أفضل الخيول مظهراً برعاية بطولة دبي الدولية للجواد العربي، بواقع 1000 درهم، تمنح لسايس الخيل الفائز بالمسابقة في كل شوط.

وخصص مبلغ 60 ألف درهم جوائز مالية لترشيحات الجمهور في سباق «بر دبي» منها 20 ألف درهم وبواقع 3 ألف درهم للترشيحات في كل شوط من الأشواط عدا الشوط الثالث (الرئيس) بجائزة مقدارها 5 آلاف درهم، هذا بالإضافة إلى الجائزة المالية الكبرى بقيمة 40 ألف درهم. وبالإضافة إلى تلك الجوائز فقد رصدت أيضاً 3 آلاف درهم لترشيحات الأشواط، حيث يحصل الفائز الأول على 500 درهم والثاني 400 درهم والثالث 300 درهم فيما تقدم 200 درهم لتسعة فائزين.

رصدت اللجنة المنظمة والشركات المساندة لسباقات مضمار جبل علي 130 جائزة عينية قيمة لجمهور السباقات سيتم السحب عليها ابتداء من الساعة الثانية عشرة منتصف النهار وبين الأشواط وفى نهاية السباق بوساطة كوبونات مجانية سيتم توزيعها على الجمهور عند بوابات الدخول، هذا إلى جانب العديد من الجوائز النقدية لجمهور السباق مقدمة من الشركات المساندة والداعمة لإنجاح السباق.