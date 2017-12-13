«عجمان القابضة» تُطلق «مركاز»

عجمان (الاتحاد)

أطلقت «عجمان القابضة» أمس، «مركاز»، وجهة التسوق الجديدة التي من المتوقع أن تستقطب أكثر من مليون زائر للتسوق والترفيه في رحاب الوجهة التي من المقرر أن تضم ما يزيد على 100 متجر تجزئة، ومجموعة من المطاعم العالمية، وصالة سينما، ومنطقة للترفيه العائلي، وحدائق نباتية، ومركز صحة ورشاقة، وهايبر ماركت.

ويُعتبر «مركاز» أول مركز تسوق في دولة الإمارات العربية المتحدة يأتي بسطح زجاجي مترامي الأطراف، ويتم تشييده على أرض شاسعة تبلغ مساحتها مليون قدم مربعة.

ويؤكد هذا المشروع الجديد مدى التزام الشركة الدائم بخدمة سوقها المحلية، إذ سيُسهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك تماشياً مع رؤية عجمان 2021 ومبادراتها الطموحة، ويقدم وجهة فريدة تمزج عناصر الفن بالابتكار، لتلتحق عجمان بذلك بركب الوجهات الإقليمية الشهيرة في مجال التسوق وأسلوب الحياة.

وقال يحيى الجسمي، المدير العام لمجموعة «عجمان القابضة»: «ينسجم مشروع«مركاز» بشكل تام مع رؤية الحكومة للمستقبل، وسيتم تطويره بناءً على توجيهات القيادة في توفير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، بما يدعم أهداف إمارة عجمان بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام لتصبح مركاز أفضل وجهات التسوق، والتجزئة، والترفيه في العالم».

وأضاف الجسمي: «تأتي تسمية هذه الوجهة بمركاز، لأنه الاسم الذي كان يُطلق قديماً على مكان التقاء قادة الرأي، والأصدقاء، وأفراد العائلة لتبادل الحوار الراقي البناء ضمن بيئة محببة، ليوحي«مركاز» بوجهة فريدة وشاملة يستمتع زوارها بأصالة الماضي وبهاء الحاضر.

ويمكن للزوار ضمن هذه البيئة المحببة تجربة الثقافة الإماراتية الأصيلة عبر متاجر تزهو بزخارف السوق القديم، وتروج للمواهب ورواد الأعمال المحليين». كما تقدم عجمان القابضة ضمن المركز الجديد تجارب جديدة في مجال الصالات السينمائية ذات الشاشات العملاقة، بما يجعل «مركاز» الوجهة المثالية لإطلاق كافة الأفلام ذات الميزانيات الضخمة على مدار العام.

وتقدم عجمان القابضة ضمن هذا المشروع الجديد هايبر ماركت ضخم تمتد على مساحة 15,000 متر مربع، وأكثر من 100 متجر متنوع، كما تضم مطاعم.