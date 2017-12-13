«أم الألعاب» تهدي منتخبنا ذهبيتين وفضية وبرونزية

أسامة أحمد (دبي)

ضربت «أم الألعاب» الإماراتية بقوة في اليوم الثاني لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب دبي 2017 التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، ونجحت ألعاب القوى في إهداء منتخبنا 4 ميداليات ملونة، عبارة عن ذهبيتين وفضية وبرونزية عن طريق عبد الله الغافري الذي كرر مشهد الإنجاز بحصوله على المركز الأول في سباق 100 متر وبرونزية سباق 1500، فيما سار أحمد جاسم على الدرب نفسه محلقاً بذهبية 100 متر، وكانت الميدالية الفضية من نصيب حميد البلوشي في 100 متر.

شهد جانباً من منافسات اليوم الثاني عبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد بالهيئة العامة لرعاية الرياضة، وأثنى على الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة للوصول بأول نسخة تقام في الشرق الأوسط إلى آفاق النجاح، آملاً أن تحقق البطولة كل أهدافها المرجوة.

وكان الوفد السعودي المشارك ألعاب دبي 2017 قد أقام حفلاً بمناسبة اليوم الوطني للإمارات الـ46 أمس الأول بالركن التراثي في نادي دبي لأصحاب الهمم، حضره محمد محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس اللجنة البارالمبية رئيس اللجنة المنظمة العليا، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وذيبان المهيري رئيس وفد منتخبنا، ومن الجانب السعودي أحمد المقيرن رئيس اللجنة البارالمبية السعودية وعدد من أعضاء الوفد السعودي واللاعبين.

وأشاد محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة المنظمة العليا بالمبادرة السعودية، مشيراً إلى أنها ليست غريبة على الأشقاء، مثنياً على متانة العلاقة التي تربطنا والصلة الوثيقة بين «أصحاب الهمم» من الجانبين.