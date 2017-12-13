«ماجد الفطيم» تنجز توسعة «متاجر الجرينة» مطلع 2018 باستثمارات 65 مليون درهم

الشارقة (الاتحاد)

تُواصل شركة «ماجد الفطيم»، مشروع توسعة «متاجر الجرينة» الذي يبلغ استثماره 65 مليون درهم، والذي من المتوقع إنجازه مطلع العام 2018.

وتمثل مراكز «متاجر» مفهوماً جديداً للتسوق والترفيه في المجمعات السكنية من شركة الشارقة القابضة بالشراكة مع ماجد الفطيم العقارية وحكومة الشارقة، وتهدف إلى توفير تجربة تسوق مريحة لمختلف الخدمات اليومية في التجمعات السكنية المختلفة في إمارة الشارقة.

ويضيف هذا المشروع الذي يأتي في إطار التزام الشركة بالارتقاء بتجربة الزوار 16 متجراً ومطعماً جديداً إلى المركز، بما يمكّن المركز من استقبال المزيد من الزوار.

وشملت المرحلة الأولى من مشروع التوسعة التي تم تنفيذها في العام 2016 تشييد موقف سيارات جديد يستوعب 111 سيارة إضافية، ما عزز انسيابية وسهولة وصول الزوار إلى «متاجر الجرينة». وبدأت المرحلة الثانية من مشروع التوسعة الشهر في مايو 2017 وستثمر عن إضافة 3000 متر مربع إلى المساحة الإجمالية القابلة للتأجير، ويشمل 16 متجراً ومطعماً جديداً.

وتشمل خيارات التسوق الجديدة إكسسوارات الأزياء إلى جانب خيارات خدمية جديدة كصالونات التجميل والخدمات المصرفية، وذلك في إطار استراتيجية نمو «متاجر الجرينة». ومن المتوقع الانتهاء من مشروع التوسعة في العام 2018، ويشمل أيضاً تحديث التصاميم الداخلية وإضافة مساحة مظللة بتعريشة خشبية لتناول الطعام في الهواء الطلق.