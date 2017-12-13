تراجع طفيف في الإيجارات السكنية بأبوظبي خلال الربع الثالث

أبوظبي (الاتحاد)

تراجعت أسعار الإيجارات في مناطق الاستثمار السكني بأبوظبي، بنحو 1,8% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، بحسب تقرير لشركة كلاتونز، الذي أكد تباطؤ معدلات الانخفاض في أسعار الإيجارات، إذ سجل الربع الثاني انخفاضاً بقيمة 3,6%.

وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة بيع العقارات السكنية في كل أنحاء مناطق التملك الحر بأبوظبي 0.4% خلال الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني من 2017، لتصل إلى 1150 درهماً للقدم المربعة، وهو مستوى منخفض، لم تصل إليه الأسعار منذ مطلع عام 2014. وبصورة عامة، انخفضت معدلات أسعار المنازل 4.1% مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها العام الماضي.

وقال فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث، بشركة كلاتونز: «مازالت حالة التوتر التي نتحدث عنها منذ ما يقرب من 3 سنوات، تشوب السوق حاليا، لكن تلوح في الأفق بعض الإيجابيات التي قد تساعد على تعزيز نمو السوق من الناحية الاقتصادية، بما في ذلك إعلان أدنوك مؤخراً عن استثمار 109 مليارات دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة».

وتشير توقعات كلاتونز لسوق العقارات في أبوظبي لشتاء 2017/‏‏2018 إلى أن سوق إيجار العقارات سجل معدلات مرتفعة نسبياً، كما شهد السوق حراكاً أكبر من هذا الوقت خلال العام الماضي.

وقال إدوارد كارنيجي، رئيس مكتب «كلاتونز» في أبوظبي «مع ازدياد الضغوط المالية على الأسر، نتوقع أن تتمحور معايير بحث المستأجرين حول الحصول على وحدات بأفضل سعر ممكن، وحد أدنى للجودة». وكانت كلاتونز توقعت سابقاً أن تنهي معدلات أسعار الإيجارات عام 2017 بانخفاض يتراوح من 8% إلى 10% عما كانت عليه في عام 2016 وذلك في مناطق الاستثمار السكني الحر في أبوظبي.

وأوضح دوراني أنه «بالنظر إلى مجموعة عوامل معقدة تعرقل قدرة السوق على استعادة توازنه، فإننا نتوقع الآن أن تنتهي معدلات أسعار الإيجارات العام مسجلة انخفاضاً يتراوح بين من 10% إلى 12% من نهاية عام 2016. كما من المرجح أن تشهد أسعار الإيجارات لعام 2018 مزيداً من الانخفاضات في المنطقة بنسبة 5% إلى 7%، ما لم يكن هناك انتعاش ملحوظ في النمو الاقتصادي».

وفيما يتعلق بسوق المكاتب، أشار تقرير كلاتونز إلى انخفاض أسعار الإيجارات في مجموعة من المناطق الرئيسة، بما فيها المباني الفاخرة من الفئة أ في المدينة، حيث انخفضت أسعار الإيجارات في مبنى الدار الرئيس بنسبة (-2.8%) و«البرج الدولي» بنسبة (-3%)، ليسجل كل منهما انخفاضاً في معدلات أسعار الإيجارات خلال الربع الثالث.