ماتيوس: كين حديث إيطاليا

مدريد (د ب أ)

أكد اللاعب الألماني السابق لوثر ماتيوس أن النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، قادر على اللعب في أي نادٍ بالقارة الأوروبية.

وأشار ماتيوس إلى أن كين أصبح مثار الحديث في إيطاليا في الوقت الراهن بعد وقوع توتنهام في مواجهة يوفنتوس في دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال اللاعب الألماني السابق: «يروق لي كين في الحقيقة، إذا كنت مدرباً وأملك المال لكنت ذهبت لشرائه غداً»، وأضاف: «اللاعب الوحيد الذي يشغل مركزه والذي يعد الأفضل على الإطلاق في أوروبا بالنسبة لي هو روبرت ليفاندوفيسكي، كين أصغر منه كثيراً ويتطور بشكل سريع».

وتابع: «إنه يعمل بجد كبير ويركض كثيراً، ويتحرك في الموقع الصحيح، ويقوم بصناعة أشياء لفريقه، والشيء الآخر الذي لا يستطيع أحد أن ينكره أنه يعرف كيف يحرز الأهداف». وأوضح: «تسجيل الأهداف هو أهم شيء يمكن أن يقوم به أي مهاجم، مشيراً إلى أن كين يعرف طريقه إلى الشباك من أي مكان، سواء بقدمه أو برأسه». وقال: إنه يتأقلم مع أي موقف بشكل غريزي، ودائماً ما يتواجد في المكان الصحيح، وهو أهم ما يميز المهاجمين الجيدين.

وقال اللاعب الدولي الألماني السابق، إن كين قادر على اللعب لصالح أي نادٍ في القارة الأوروبية، بما فيها ريال مدريد وبرشلونة وإنه قادر على تسجيل الأهداف لصالح أي نادٍ. وفيما يتعلق بمواجهة توتنهام مع يوفنتوس في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، يرى ماتيوس أن يوفنتوس لم يعد ذلك الفريق الذي كان يبسط نفوذه على الدوري الإيطالي قبل عامين.