مهرجان دبي للتسوق يطرح بطاقة تخفيضات تصل إلى %65

دبي(الاتحاد)

أصدر مهرجان دبي للتسوق بطاقة خاصة بالمهرجان الذي تنطلق فعالياته في 26 ديسمبر الحالي، وتستمر حتى 27 يناير 2018، تمنح حامليها تخفيضات تصل إلى 65% في أكثر من 60 وجهة ترفيهية وسياحية، إضافة إلى مجموعة من المطاعم المختارة.

وتلقى بطاقة المهرجان طلباً كبيراً من زوار المهرجان، بعد أن حققت ناجحاً كبيراً خلال فعاليات صيف دبي 2017 التي شهدت أول تطبيق لهذه البطاقة التي استخدمها نحو 5850 زائراً للمناطق الترفيهية والسياحية والمطاعم خلال الحدث.

وأفادت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) التي تنظم مهرجان دبي للتسوق بأنه يمكن الاستفادة من هذه التخفيضات عبر تفعيل البطاقة، بدءاً من 26 ديسمبر الجاري والاستمرار باستخدامها حتى 20 فبراير 2018.

وتتوافر باقات «بطاقات مهرجان دبي للتسوّق» بأسعار تبدأ من 399 درهماً.