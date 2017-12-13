انطلاق مؤتمر ترشيد استهلاك الطاقة في أبوظبي بمشاركة 100 مختص

هاشم المحمد (أبوظبي)

يعقد المؤتمر الأول لريتروفيت تيك في إمارة أبوظبي بدعم من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وشركة أبوظبي التوزيع وشركة العين للتوزيع، تحت عنوان «ترشيد استهلاك الطاقة بحلول عام 2030»، حيث يقوم المؤتمر باستضافة جميع الجهات الحكومية في الإمارة وشركات خدمات الطاقة والموردين من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور المهندس محمد بن جرش وكيل دائرة الطاقة.

ويعد مؤتمر ريتروفيت تيك داعماً أساسياً لاستراتيجية برنامج ترشيد ومبادرة كفاءتي التي تم إطلاقها لتحقيق المستهدف من تقليل استهلاك الطاقة في إمارة أبوظبي بنسبة 20% بحلول عام 2030، وتستهدف مبادرة كفاءتي لبرنامج إدارة الطلب «ترشيد» المشاريع التجارية/‏‏الحكومية/‏‏المؤسسية بهدف استبدال جميع أنظمة تكييف الهواء، وأنظمة التهوية، وأنظمة الإضاءة، والمصاعد، ومضخات المياه بأنظمة أخرى أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، بما يتوافق مع المعايير والمواصفات.

وقال سعيد محمد السويدي، مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع: «من خلال الجمع بين التوجه الحكومي للاستهلاك الكفؤ والخبرة في القطاع الخاص في مجال إعادة تهيئة المباني، سيساعد هذا المؤتمر على تحويل رؤية برنامج ترشيد إلى واقع ملموس».

وبدعم من شركة أبوظبي للتوزيع، نظمت «ادفانسد كنفرنسس اند ميتنغس» القمة الأولى لريتروفيت تيك، والتي استضافت 100 مشارك من الجهات الحكومية وأصحاب العقارات والمرافق الفندقية والتعليمية والرعاية الصحية وشركات الصيانة والبنوك.

افتتح المؤتمر أعماله بكلمة افتتاحية لحميد علي الشامسي، سفير برنامج ترشيد في شركة أبوظبي للتوزيع، لتقديم لمحة عامة عن برنامج ترشيد المعتمد لدى هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع، ومبادرة كفاءتي وذلك بعد ما تم الإعلان عنها في مارس 2017، تلتها جلسات نقاشية من قبل شركات خدمات الطاقة والممولين والاستشاريين وأصحاب العقارات عن خبراتهم والدروس المستفادة والفرص والتحديات.

ويختتم القمة محمد سرحان، مهندس تفتيش أول من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي عن عملية وإجراءات تسجيل شركات خدمات الطاقة في إمارة أبوظبي.