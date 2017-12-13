أنور إبراهيم (القاهرة)

شن المدرب الهولندي لويس فان جال هجوماً لاذعاً على البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، واصفاً كرة القدم التي يقدمها بـ«المملة»، واعترف المدرب السابق لمانشستر يونايتد أنه يفضل مشاهدة مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حيث إنه يرى أن الأخير يدافع عن هويته وأسلوبه الخاص مع ناديه منذ عامين وبشجاعة.

وأبدى فان جال خيبة أمله ودهشته الكبيرة من أسلوب لعب يونايتد حالياً تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، وقال في حديث لصحيفة «ديلي ميرور» إنه يستمتع بمشاهدة فريق مانشستر سيتي وهو يلعب أكثر من مشاهدة لاعبي يونايتد.ووصف فان جال الكرة التي يقدمها يونايتد مع مدربه البرتغالي بأنها دفاعية عقيمة وتبعث على الضيق والضجر والملل، وتحدث فان جال عن الفارق بين سيتي ويونايتد، وقال: من دون نفاق أو مجاملة.. «البلومون» أفضل كثيراً، نعم أفضل مشاهدة مباراة لسيتي عن متابعة مباراة أخرى ليونايتد، وكرر فان جال إشادته بفريق سيتي ومدربه بيب جوارديولا مؤكداً أن لديه أفضل فريق.

ورفض فان جال أن يوصف هجومه على مانشستر يونايتد ومورينيو نوعاً من الحقد والضغينة بسبب إقالته من منصبه كمدير فني للشياطين الحمر، وقال فان جال - الذي جلس على دكة المدربين في «أولد ترافورد» لمدة موسمين من 2014 إلى 2016 - على الإطلاق.. فقط أقول الحقيقة.. أحتفظ بذكريات طيبة خلال فترة تدريبي ليونايتد رغم النهاية المريرة لمغامرتي هناك، ولا أحمل أي ضغينة لأحد في إشارة إلى مورينيو صاحب لقب «اسبشل وان»، ولأن الهولندي فان جال مدرب أياكس أمستردام وريال مدريد السابق من أنصار كرة القدم الهجومية المثيرة للمتعة، فإنه لم يوجه أي إشادة إلى البرتغالي مورينيو، وقال: إذا كنتم تسألونني عن رأيي في فترة تدريبي ليونايتد فسوف أقول إنها كانت أفضل سنة لي مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي عملت فيها، وأضاف: «كنا نلعب كرة قدم حقيقية، ولكنها ليست النوع الذي يحظى بالقبول والتقدير في إنجلترا».

وتابع: «انظروا الآن ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟ لا أحد يوجه اللوم أو الانتقاد إلى مورينيو رغم أنه يلعب كرة أكثر مللاً وتبعث على الضيق والضجر والسأم ، واختتم كلامه» وأوضح: «يونايتد اليوم يلعب كرة دفاعية، بينما أنا كنت ألعب دوماً كرة هجومية والدليل على ذلك أن المنافسين كانوا يتكتلون للدفاع أمامنا دائماً، ولم يعد الأمر كذلك في الوقت الحالي مع مورينيو لأنه يمارس كرة دفاعية بحتة».