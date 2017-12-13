دعوة مطر وعموري وخليل لمواجهة أتلتيكو

القاهرة (الاتحاد)

استقر مسؤولو النادي الأهلي المصري على توجيه الدعوة لـ 7 لاعبين عرب بينهم 3 من نجوم أنديتنا، للمشاركة في المباراة الودية التي تجمعه بفريق أتلتيكو مدريد الإسباني يوم 30 ديسمبر الجاري، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في إطار المهرجان الذي يقام تحت شعار «الرياضة في مواجهة الإرهاب»، وبدعم من تركي آل شيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الأهلي أنه وجه الدعوة لمجموعة من النجوم العرب من الإمارات والسعودية والبحرين لحضور المهرجان الرياضي، والمشاركة في المباراة المهمة دعماً لمصر، ومواجهة الإرهاب، وتفعيل نظرية الاتحاد الدولي، بتفعيل دور كرة القدم في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وأوضح النادي أنه وجه الدعوة الرسمية إلى نجوم منتخبنا إسماعيل مطر لاعب الوحدة وعمر عبد الرحمن، عموري، لاعب العين وأحمد خليل لاعب الجزيرة، وفهد المولد (اتحاد جدة السعودي)، وسيد ضياء (الرفاع البحريني)، وإسماعيل عبد اللطيف (المحرق البحريني).

وتوصل الأهلي لاتفاق رسمي مع الأمن المصري، بشأن السماح بحضور أكثر من 60 ألف متفرج للمباراة الاستعراضية الكبيرة، التي سيخصص دخلها بالكامل لدعم أسر شهداء العمليات الإرهابية الأخيرة، التي وقعت في مصر، وأسفرت عن استشهاد المئات كان آخرهم 305 مصلين في مسجد الروضة بشمال سيناء.