عبدالعزيز محمد: «اختبار العملات المعدنية» بداية عهدي مع المنتخبات!

معتصم عبدالله (دبي)

ست سنوات كاملة ما بين «الاختبار الأول» لدخول قائمة المنتخب الوطني في 1979، وحتى لحظة الاستدعاء «الرسمي» للمرة الأولى عام 1985 تحت قيادة البرازيلي المخضرم كارلوس ألبرتو، مارس عبد العزيز محمد خلالها «فضيلة الصبر»، وعدم الشكوى حتى حينما لم تسنح له فرصة المشاركة سوى مرات قليلة خلال مشواره مع «الأبيض»، والذي امتد لنحو 10 سنوات، انتهاء بكأس الخليج بأبوظبي 1995.

«ظلمت كثيراً في تجاربي مع المنتخب في أكثر من موقف، وفضلت الصبر دون الشكوى»، بهذه الكلمات المعبرة واصل الهداف التاريخي لنادي الشارقة، والنجم الدولي السابق، إفاداته في شهادته على تاريخ الرياضة الإماراتية، في «حوار العمر»، ليكشف عن معاناته من ظلم المدربين، الذين تعاقبوا على تدريب المنتخب الأول.

ويبدو من اللافت، أن أول اختبارات الانضمام للمنتخبات الوطنية لعزوز، سبقت حتى لعبه للفريق الأول للشارقة، حيث قال: «أذكر جيداً أولى فرص الانضمام للمنتخبات الوطنية، نهاية سبعينيات القرن الماضي، وقتها كان الإنجليزي دون ريفي قد تولى قيادة المنتخب الأول خلفاً لليوغسلافي تاديتش، الذي يعد أول مدرب يتعاقد معه اتحاد الكرة رسمياً، في أعقاب تجاربه السابقة مع أسماء مميزة أمثال شحته، ميمي الشربيني، وجمعة غريب».

ويضيف عزوز: «الاختبار الأغرب في مسيرتي خضعت له مع الإنجليزي ريفي، حينما طلب مني استعراض مهاراتي باستخدام العملة المعدنية (الروبية) بدلاً من الكرة، ورغم غرابة الطلب، فقد امتثلت للاختبار وحاولت التحكم بالعملة المعدنية يميناً ويساراً، وأعتقد أنني أبليت بشكل جيد لا سيما أنني لم أتجاوز الـ15 عاماً وقتها، ولكن المدرب بدا غير مقتنع نظراً لصغر سني».