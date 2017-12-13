«النقد العربي» يؤكد أهمية تطوير التشريعات الرقابية المالية

أبوظبي (الاتحاد)

يُفتتح اليوم في فندق باب القصر - أبوظبي، اللقاء السنوي الثالث عشر عالي المستوى حول المستجدات في الرقابة المصرفية وقضايا الاستقرار المالي «المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية»، بحضور معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و«فرناندو ريستوي» رئيس معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية. ينظم اللقاء، الذي تمتد أعماله حتى يوم الخميس، صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي، التابع ‬لبنك ‬التسويات ‬الدولية ‬ولجنة ‬بازل ‬للرقابة ‬المصرفية، ‬بالتعاون ‬مع ‬معهد ‬التمويل ‬الدولي. ‭

يشارك ‬في ‬اللقاء ‬عدد ‬من ‬كبار ‬المسؤولين ‬من ‬محافظين ‬ونواب ‬محافظين ‬ومديري ‬إدارات ‬الرقابة ‬المصرفية.