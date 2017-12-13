«مصدر بارك» تفتح أبوابها مجدداً أمام الزوار في مدينة مصدر

أبوظبي (الاتحاد)

تفتح «مصدر بارك»، الوجهة العائلية المفضلة، أبوابها مجدداً أمام الزوار بمزيد من الفعاليات والمرافق الترفيهية المخصصة لجميع أفراد العائلة، حيث تضاعفت المساحة التي تمتد عليها الحديقة لتغطي الآن 2,500 متر مربع، لتضم عدداً أكبر من المطاعم والمقاهي وساحة ألعاب للأطفال والجدار الموسيقي ومرافق رياضية، بالإضافة إلى العديد من التصاميم المستدامة.

وتستضيف «مصدر بارك»، التي تفتح أبوابها يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى العاشرة مساءً، مجموعة من الفعاليات المجتمعية في نهاية كل أسبوع، تشمل العروض الموسيقية والألعاب الترفيهية.

وستستمر هذه الفعاليات الأسبوعية إلى حين انطلاق «المهرجان في مدينة مصدر»، والذي يمتد على مدى يومين، ويشمل العديد من الفعاليات الترفيهية والأنشطة التعليمية التي تتمحور حول مفهوم الاستدامة.

وسينطلق «المهرجان في مدينة مصدر» في الفترة من 19-20 يناير، ليشكل بذلك نهاية فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.