«هيئة الطيران المدني» توقع 7 اتفاقيات في مؤتمر «أيكان»

دبي (الاتحاد)

وقع وفد الهيئة العامة للطيران المدني، المشارك في المؤتمر العاشر للمنظمة الدولية للطيران المدني، في العاصمة السيرلانكية كولومبو، عدداً من مذكرات التفاهم، بين الإمارات وكل من البرازيل، وسريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وجامبيا، ونيجيريا، والمملكة المتحدة، كما وقع وفد الدولة سجل مناقشات مع العراق وموريشيوس، إضافة إلى ذلك، وقع الوفد 3 اتفاقيات بصورتها النهائية مع حكومة الاتحاد السويسري، وحكومة غانا.

وعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان «أيكان: مؤتمر مفاوضات الخدمات الجوية» خلال الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر 2017. ويستهدف المؤتمر تيسير المفاوضات الثنائية أو المتعددة الأطراف بشأن الخدمات الجوية بين الدول الأعضاء في الإيكاو، من خلال توفير مقر مركزي لاجتماع الدول الأعضاء لإجراء مفاوضات خاصة في مكان واحد.

وشارك في مؤتمر هذا العام 77 دولة، وعقدت بعض النقاشات حول الاتجاهات الراهنة في تنظيم سياسات النقل الجوي وتحريره بما يتماشى مع توجيهات الأيكاو ذات الصلة، كما يوفر المؤتمر للدول الأعضاء منتدى للاطلاع على أحدث التوجهات، ومناقشة القضايا التي تؤثر على صناعة الطيران المدني داخل كل منها.

وقالة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «يسعدنا حضور هذا الحدث المهم للمنظمة الدولية للطيران المدني؛ الذي يجرى التحضير له منذ 3 أشهر، حيث أسفرت هذه الاستعدادات عن إجراء محادثات بناءة للغاية، تهدف إلى تعزيز التواصل بين صناعة النقل الجوي في دولة الإمارات ونحو 23 دولة لتلبية مطالب شركاتنا الوطنية».

واستطرد «ولكونها واحدة من أكبر مراكز السفر في العالم وتصنف كأعلى دولة عضو في الإيكاو من حيث مستوى الامتثال مع معايير المنظمة من حيث السلامة والأمن، فإن الإمارات لديها أيضاً الكثير لتقدمه للدول الأعضاء.