العنبري: هدفنا العودة بـ «العلامة الكاملة»

الشارقة (الاتحاد)

أكد عبد العزيز العنبري، مدرب الشارقة، توافر حظوظ فريقه في التأهل لدور الثمانية من كأس الخليج العربي، قياساً بفارق النقاط الضئيل بين فرق المجموعة الثانية التي تضم إلى جانب فريقه كل من الإمارات ودبا الفجيرة وشباب الأهلي دبي والوصل والوحدة، وعطفاً على نظام البطولة الجديد بتأهل أربعة فرق من كل مجموعة.

وأوضح العنبري في مؤتمرة الصحفي، أمس، حول استعدادات فريقه لمواجهة مستضيفه دبا الفجيرة غداً، ضمن مباريات الجولة الرابعة من كأس الخليج العربي، أن عودة الفريق بالعلامة الكاملة من الفجيرة والوصول للنقطة الخامسة يضمن دخوله دائرة التنافس، وخطف إحدى بطاقات التأهل لدور الثمانية.

ووصف العنبري المواجهة بالصعبة، لكونها أمام فريق يحتل وصافة المجموعة، ويلعب على أرضه ووسط جمهوره، مشيراً إلى أن التوازن سلاح فريقه في الخروج بنتيجة إيجابية.

وتابع: «مطالبون بالظهور القوي، واستعادة ذاكرة الانتصارات»، لافتاً إلى أن الفريق يفقد خدمات مدافعه الحسن صالح في المباراة بسبب التحاقه بمعسكر المنتخب الأول الداخلي، مؤكداً ثقته في البدلاء.