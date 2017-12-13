كاميلي: تقارب المستوى يزيد الندية

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

شدد البرازيلي باولو كاميلي، مدرب دبا الفجيرة، على أهمية مباراته أمام الشارقة غداًَ في كأس الخليج العربي، والمقامة باستاد الفجيرة ضمن الجولة الرابعة، وأكد أن لقاءات فريقه أمام الشارقة تخرج قوية ومثيرة وذات تنافسية عالية بين عناصر الفريقين، بسبب تقارب المستوى والمنافسة المستمرة على البقاء، مبيناً أن فريقه كان الأقرب للفوز في نقاط اللقاء السابق، لولا سوء التوفيق الذي حرم لاعبيه من استغلال الفرص أمام المرمى.

وأشار كاميلي إلى أن عناصر الفريق جاهزة لتقديم مباراة أفضل من مباراته السابقة في الدوري في الأسبوع الماضي أمام الفريق نفسه، وقال: «مطلبنا الأساسي هو الفوز باللقاء».

وأضاف: «أخضعت اللاعبين لتدريبات مكثفة من أجل زيادة الفاعلية الهجومية أمام المرمى، خاصة أن الفريق لم يؤد بالشكل المطلوب من الناحية الهجومية في الجولات الماضية، ولقد تحدثت مع المهاجمين حول أهمية استغلال الفرص أمام مرمى المنافس، والاستفادة من أخطاء مدافعيه، خاصة من جانب السنغالي ديالو».

وحول غيابات فريقه في اللقاء، أوضح أن العناصر كافة جاهزة للوجود في التشكيلة الأساسي، وقال: «لا نعاني من أي غيابات أو إصابات في الفترة الأخيرة، ولم أقرر لغاية الآن الدفع بالتشكيل الأساسي، وربما أقوم ببعض التغييرات في التشكيلة».