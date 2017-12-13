ريجيكامب: نأمل تعويض خسارة مواجهة الدوري

شمسه سيف (أبوظبي)

أكد الروماني لورينت ريجيكامب، مدرب الوحدة، أن لقاء الوصل في كأس الخليج العربي مهم للغاية لفريقه، وقال: «يجب علينا تحقيق الانتصار حتى نضمن حظوظنا في التأهل، خصوصاً وأن المباراة ضد فريق جاهز وهو الوصل».

وتابع: «تغلب الوصل على الوحدة في بطولة الدوري، ويجب علينا أن نكون في أفضل استعداد وجاهزية، للثأر من خسارة الدوري».

وأضاف: «استغل «العنابي» الفرصة مؤخراً بتكثيف التدريبات بعد تأجيل لقائه أمام الجزيرة لظروف مونديال الأندية، ويغيب عن الفريق إسماعيل مطر وأحمد راشد بداعي الإصابة، وهما الآن في مرحلة التعافي»، مؤكداً أن بقية اللاعبين جاهزون ومتحمسون لتقديم أفضل ما لديهم في لقاء الوصل».

ونفى ريجيكامب أن تكون ظروف المباراة لصالح «العنابي»، نتيجة وجود الوصل في قمة المجموعة الثانية، وأكد أن لكل مباراة ظروفها الخاصة، حتى إن ضمن الوصل تأهله، مشيراً إلى أنه سيدخل اللقاء بكل قوته، وسيقاتل من أجل الخروج بنتيجة إيجابية.

ومن جهته، أوضح مدافع الوحدة سالم سلطان أن المباراة التي ستجمع «العنابي» مع «الإمبراطور» في غاية الأهمية، وقال: «تم التحضير للمباراة بشكل جيد لتحقيق الفوز».