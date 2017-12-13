الجرمن: عجمان «مستقر» وفي أمان

عماد النمر (عجمان)

حصل مدرب فريق عجمان المصري أيمن الرمادي على إجازة لمدة يومين فقط لقضاء بعض المهام الخاصة في القاهرة، وحصل على إذن بالسفر لمدة يومين من إدارة النادي، وخاض الفريق أول تدريبين في غياب المدرب استعداداً للقاء العين في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من كأس الخليج العربي، حيث قاد المدرب المساعد محمد عدلي المران بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي عجمان، وتبدو صفوف «البرتقالي» مكتملة، ولا توجد أية غيابات أو إصابات بين اللاعبين.

وكان الفريق قد حصل على راحة يومين عقب مباراته الأخيرة في الجولة الثانية عشرة لدوري الخليج العربي، التي فاز فيها على حتا بهدف دون مقابل، وصعود الفريق لمنطقة الأمان بالمركز السابع بنهاية الدور الأول، وهو ما كان يسعى إليه الفريق منذ بداية الموسم، وما أكده المدرب أيمن الرمادي في كل لقاءاته الصحفية، الذي أشار إلى أن الهدف الأول لعجمان هو تثبيت أقدامه في دوري المحترفين، والابتعاد عن منطقة الخطر والتواجد في منتصف الجدول، وهو ما نجح فيه بعد أداء جيد جداً خلال الدور الأول، ووضح من التدريبات وصول الفريق إلى حالة فنية وبدنية عالية، إضافة للروح المعنوية المرتفعة بين اللاعبين، وهو ما انعكس على نجاح التدريبات.

وقال خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان: الأمور مستقرة تماماً في الفريق والحمد لله، وقد ابتعدنا عن مناطق الخطر في جدول الترتيب، ودخلنا للمنطقة الدافئة، ونأمل أن نواصل على نفس المنهج خلال الدور الثاني، مشيراً إلى أن التوقف الحالي فرصة لالتقاط الأنفاس قبل خوض النصف الثاني من الدوري، حيث بذل اللاعبون جهوداً كبيرة خلال مباريات الدور الأول.

وأشاد الجرمن بعطاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين منذ بداية الموسم، مؤكداً أن الجميع كانوا على قلب رجل واحد، وقال: سادت روح الأسرة في الفريق التي وصل إلى مرحلة تجانس وتفاهم كبيرة، وحالياً نعد الفريق لخوض مباراتي كأس الخليج العربي أمام العين ثم الجزيرة، ولا شك أنها فرصة جيدة لتجهيز الفريق بصورة جيدة الذي تنتظره تحديات كبيرة في الدور الثاني.

وحول التعاقدات الجديدة خلال الفترة الشتوية أوضح الجرمن أن عجمان يتميز باكتمال عناصره في كل الخطوط سواء بالانتدابات التي تمت خلال الفترة الصيفية أو من أبناء النادي الصاعدين، وهو ما يمثل إضافة كبيرة هذا الموسم، وقال: فتحنا باب التفاوض مع لاعبين اثنين لدعم صفوف الفريق، وبانتظار الضوء الأخضر من الجهاز الفني للفريق، ونحن لن نضم أي لاعب إلا إذا كان إضافة متميزة للفريق.