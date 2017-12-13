ختام دورة مشرفي حراس المرمى بمشاركة 17 مدرباً

دبي (الاتحاد)
اختتمت أمس، الدورة التدريبية لمشرفي حراس المرمى، والتي نظمتها أكاديمية اتحاد الكرة، في الفترة من 10 وحتى 12 ديسمبر الجاري، بمقر نادي شباب الأهلي دبي فرع العوير، وقدمها زكريا أحمد العوضي، المحاضر الآسيوي لمدربي حراس المرمى، بمشاركة 17 متدرباً من دول مختلفة (الإمارات والسعودية ومصر وسوريا والأوروجواي)، واشتملت الدورة التدريبية على محاضرات نظرية وعملية تناولت آخر مستجدات التدريب لمدربي حراس المرمى.
وأثنى سعيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد الكرة على البرامج المعتمدة من قبل أكاديمية اتحاد الكرة، والتي تمثل تنوعاً إيجابياً من حيث أشكال ومضمون هذه البرامج، إضافة إلى استقطابها للخبرات الوطنية والعالمية لتقديم هذه البرامج، وكونها معتمدة من قبل اتحاد الكرة والاتحاد الآسيوي، إضافة إلى الأكاديمية الأميركية للإدارة الرياضية الشريك الرسمي لأكاديمية اتحاد الكرة.
|
|