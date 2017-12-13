«المركزي» يبحث إرشادات التأهب والاستعداد للأزمات

أبوظبي (الاتحاد)

ناقش مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي إرشادات التأهب والاستعداد للأزمات الماليّة وإدارتها، ونتائج اختبار الإجهاد (التحمل) للبنوك المحليّة، اتخذ ما يلزم نحوها من تدابير وإجراءات.

وعقدَ مجلس إدارة المركزي اجتماعه الثامن لسنة 2017 في مقر المصرف المركزي أبوظبي، برئاسة معالي خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور معالي خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعالي مبارك راشد المنصوري، المحافظ، وأعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى، خالد أحمد الطاير، وبحضور محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.‏‭

واطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي للربع الثالث لسنة 2017 المقدم من دائرة البحوث والإحصاء الذي يشمل التطورات الاقتصاديّة الدوليّة، التطورات الاقتصاديّة المحليّة، مؤشرات الاستقرار المالي، السيولة المصرفيّة، إدارة الاحتياطي النقدي، وتطورات أنظمة الدفع.

وَوجه بنشره على موقع المصرف المركزي الإلكتروني.

واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة، وَوافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة.‏‭

كما اطلع المجلس على تقرير دائرة التدقيق الداخلي الربعي (سبتمبر 2017) وتقرير المدقق الخارجي بشأن البيانات الماليّة للمصرف المركزي كما في 30 سبتمبر 2017. وناقش المجلس ميزانيّة المصرف المركزي التقديريّة للسنة الماليّة 2018 وقام باعتمادها.

واستكمل المجلس مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.