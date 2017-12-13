أحمد بن حشر: الوصل مطالب بنسيان «لقب الشتاء»

أسامة أحمد (دبي)

أكد الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم بطلنا الأولمبي، أن لاعبي الوصل الحاصل على لقب الشتاء في دوري الخليج العربي، مطالبون بالبدء من الصفر في الدور الثاني للدوري، مبيناً أن لقب الشتاء يجب أن يكون في طي النسيان، حتى ينجح «الإمبراطور» في تكرار مشهد الدور الأول في الدور الثاني، وبالتالي تحقيق طموحات كل منتسب إلى القلعة الصفراء بتتويج الفريق بدرع الدوري، خصوصاً أن الوصول إلى منصة اللقب مرهون بالبداية القوية في الدور الثاني، الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية وتقدير المسؤولية بعد أن أسعد «الإمبراطور» الجميع بمستواه الثابت الذي انعكس إيجاباً على محصلته خلال مسيرته في الدور الأول.

وأشار الشيخ أحمد بن حشر إلى أن لقب الدوري لازال في الملعب، مبيناً أن نسبة حصول فريقي الوصل والعين على الدرع متساوية 40% لكل منهما و20% للمفاجآت، خاصة أن الدور الثاني يتطلب جهداً مضاعفاً من لاعبي «الأصفر» للسير على درب الدور الأول بعد أن قطعوا مشوار اللقب بنسبة 50%.

ووصف بطلنا الأولمبي ليما وكايو ومينديز ثلاثي الوصل الخطير بـ«العلامة الفارقة» في دورينا والقلعة الصفراء، مثمناً في الوقت نفسه الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون المواطنون، والذين كانوا على قدر التحدي والمسؤولية.

وقال: تألق اللاعبين الأجانب في الوصل مثل قوة دفع كبيرة لـ «المواطنين» من أجل تفجير طاقاتهم على «المستطيل الأخضر»، والذي انعكس إيجاباً على المستوى الفني العام للفريق، وبالتالي نجاحه في رسم صورة طيبة عن الكرة الصفراء.

وأكد أن تجديد عقد ليما لمدة 4 سنوات خطوة على الطريق الصحيح تُحسب للإدارة الوصلاوية، خصوصاً أن اللاعب يعشق «الأصفر،» وظل يحقق النجاح تلو الآخر في جميع المباريات التي خاضها مع الفريق، وقال: نتطلع للمزيد منه في الدور الثاني حتى يحقق «الإمبراطور» طموحه بالحصول على الدرع.

وأكد الشيخ أحمد بن حشر أن الترابط الكبير بين إدارة الوصل وأسرة الفريق والجمهور لعب دوراً كبيراً بدفع العجلة الصفراء إلى الأمام وفق النهج المرسوم، مبيناً أن راشد بالهول رئيس مجلس الإدارة قاد المسيرة الصفراء إلى النجاح في أصعب الأوقات.

وأضاف: محمد العامري عضو مجلس إدارة الوصل المدير التنفيذي يعمل بإخلاص، ونجح بفكره في تقديم ما عنده الذي يصب في مصلحة الكرة الوصلاوية لتتفوق الإدارة الصفراء برئاسة بالهول وتحقق ما سعت إليه.

وأثنى الشيخ أحمد بن حشر على جمهور «الأصفر» وتشجيعه المتواصل، مبيناً أنه يجب أن يضاعف كل وصلاوي جهوده في الدور الثاني، لأن دور أي وصلاوي في المرحلة المقبلة أصبح أكبر حتى ينجح الفريق في تحقيق طموحاته.