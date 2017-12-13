أنظار المستثمرين تتجه إلى «سوق أبوظبي» اليوم مع إدراج «أدنوك للتوزيع»

حاتم فاروق (أبوظبي)

تتجه أنظار المستثمرين اليوم إلى شاشات سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتزامن مع بدء إدراج سهم «أدنوك للتوزيع» تحت رمز «ADNOCDIST» ضمن قطاع الطاقة، بعد نجاح عملية الاكتتاب على السهم بعدما تجاوزت نسبة تغطية المؤسسات المؤهلة للاكتتاب عدة مرات، في حين بلغت تغطية المستثمرين الأفراد للاكتتاب 22 مرة على الشريحة المخصصة للمستثمرين الأفراد في بداية الطرح.

وقالت مصادر في البنوك مديرة الاكتتاب لـ«الاتحاد»، إن نسب تخصيص الأسهم لشريحة الأفراد المكتتبين بلغت 9%من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، مؤكدة أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يعكف حالياً على إعادة الأموال إلى المستثمرين الأفراد المكتتبين بعد خصم قيمة الأسهم المخصصة، متوقعاً الانتهاء من عملية استرداد الأموال غداً «الخميس»، وبحد أقصى خمسة أيام عمل من انتهاء عملية الاكتتاب.

وأضافت المصادر أن المؤشرات النهائية لعملية الاكتتاب أظهرت أن الشركة جمعت من الطرح نحو 3.5 مليار درهم، أكثر من نصفها تمويل ذاتي وليس من البنوك، فيما شاركت أكثر من 40 جنسية في عملية الاكتتاب التي ساهمت في دخول أكثر من 3000 مستثمر جديد إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، وقال سوق أبوظبي للأوراق المالية في تعميم، إنه لا يجوز التداول بأسهم شركة «أدنوك للتوزيع» خارج قاعات التداول، اعتباراً من تاريخ إدراجها في السوق، مبيناً أن أية عملية تداول تتم على أسهم هذه الشركة خارج السوق، اعتباراً من ذلك التاريخ تعتبر باطلة، ولن يتم إجراء ونقل وتحويل ملكية الأسهم الناتجة عن هذه العمليات.

وحددت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع سعر الطرح بواقع 2.5 درهم للسهم العادي، لتصل القيمة السوقية للشركة عند الإدراج إلى نحو 31.3 مليار درهم، أو ما يعادل 8.5 مليار دولار، حيث بلغت نسبة التخصيصات النهائية للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة نحو 90% مقسمة إلى 60% مؤسسات استثمارية محلية و30% مؤسسات استثمارية دولية، بينما بلغت نسبة تخصيص الأسهم المكتتب عليها للمستثمرين الأفراد نحو 10%.