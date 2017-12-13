دبي (الاتحاد)

كشف سعيد الطنيجي، نائب رئيس اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة المسابقات، عن تعديل مواعيد مباريات دور الـ 16 لمسابقة كأس رئيس الدولة، بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس الخليج بالكويت خلال تلك الفترة، مؤكداً أن الاحتمال الأقرب العودة للمواعيد القديمة التي كانت مقررة لإقامة هذه المباريات منذ فترة قبل تعديلها على اعتبار عدم إقامة البطولة الخليجية.

ومن المقرر أن يتم تعديل مواعيد المباريات الأربع التي كان مقرراً إقامتها يوم 28 ديسمبر، والتي كان سيلتقي فيها الجزيرة مع اتحاد كلباء وعجمان مع الشارقة، والفجيرة مع حتا، وشباب الأهلي دبي مع العروبة، وكذلك المباريات الأربع التي كان مقرراً لها يوم 29 ديسمبر وهي الوصل مع بني ياس، والعين مع الظفرة، والنصر مع دبا، وأخيراً الإمارات مع الوحدة حامل اللقب.

وأوضح الطنيجي أن هناك تنسيقاً مع لجنة دوري المحترفين بخصوص مباراة كأس السوبر، والتي كان من المقرر إقامتها في مصر بين فريقي الجزيرة والوحدة يوم 4 يناير المقبل، حيث سيتعذر إقامتها في هذا التوقيت، وبالتالي فمن المقرر تأجيلها بالاتفاق مع اتحاد الكرة المصري والشركة الراعية، ولن يتم إلغاؤها ولكن ترحيل موعدها فقط بالاتفاق مع كل الأطراف.

ووجه نائب رئيس الاتحاد التهنئة إلى دولة الكويت بمناسبة رفع الإيقاف الكروي الدولي عن ملاعبها، وقال إنها دولة شقيقة وعزيزة علينا، ومنتخبها يعد «فاكهة الخليج»، مؤكداً أن إقامة البطولة في التوقيت الحالي جاءت في توقيت مناسب وهي مهمة لجميع المنتخبات الخليجية، ولاسيما منتخب الإمارات تحت قيادة الإيطالي زاكيروني، مؤكداً أن كرة القدم الإماراتية «تمرض ولا تموت».

وأشار الطنيجي إلى أن المرحلة الحالية سمتها انضمام الوجوه الجديدة، بالإضافة إلى العناصر الأساسية المهمة في تشكيلة «الأبيض»، وأن الجهاز الفني قادر على وضع اللبنة الأساسية من أجل التجهيز لبطولة كأس آسيا والتي تستضيفها الإمارات في 2019، والتي تعد الهدف الأساسي.

وأكد أن بطولات كأس الخليج دائماً ما تشهد منافسات قوية بغض النظر عن المستويات قبلها، والطموحات مفتوحة أمام كل المنتخبات، وبالنسبة لمنتخبنا فهي ستكون فرصة للجهاز الفني واللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.