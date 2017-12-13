دبي (الاتحاد)
كشف سعيد الطنيجي، نائب رئيس اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة المسابقات، عن تعديل مواعيد مباريات دور الـ 16 لمسابقة كأس رئيس الدولة، بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس الخليج بالكويت خلال تلك الفترة، مؤكداً أن الاحتمال الأقرب العودة للمواعيد القديمة التي كانت مقررة لإقامة هذه المباريات منذ فترة قبل تعديلها على اعتبار عدم إقامة البطولة الخليجية.
ومن المقرر أن يتم تعديل مواعيد المباريات الأربع التي كان مقرراً إقامتها يوم 28 ديسمبر، والتي كان سيلتقي فيها الجزيرة مع اتحاد كلباء وعجمان مع الشارقة، والفجيرة مع حتا، وشباب الأهلي دبي مع العروبة، وكذلك المباريات الأربع التي كان مقرراً لها يوم 29 ديسمبر وهي الوصل مع بني ياس، والعين مع الظفرة، والنصر مع دبا، وأخيراً الإمارات مع الوحدة حامل اللقب.
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ووجه نائب رئيس الاتحاد التهنئة إلى دولة الكويت بمناسبة رفع الإيقاف الكروي الدولي عن ملاعبها، وقال إنها دولة شقيقة وعزيزة علينا، ومنتخبها يعد «فاكهة الخليج»، مؤكداً أن إقامة البطولة في التوقيت الحالي جاءت في توقيت مناسب وهي مهمة لجميع المنتخبات الخليجية، ولاسيما منتخب الإمارات تحت قيادة الإيطالي زاكيروني، مؤكداً أن كرة القدم الإماراتية «تمرض ولا تموت».
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وأكد أن بطولات كأس الخليج دائماً ما تشهد منافسات قوية بغض النظر عن المستويات قبلها، والطموحات مفتوحة أمام كل المنتخبات، وبالنسبة لمنتخبنا فهي ستكون فرصة للجهاز الفني واللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.