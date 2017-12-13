«روتانا» تفوز بجائزتين من جوائز السفر العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

تُوجت روتانا، والتي تمتلك محفظة فندقية تمتد عبر الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، بجائزتين خلال الحفل الختامي لجوائز السفر العالمية 2017 الذي عُقد في فو كوك، فيتنام مؤخرا.

ونالت مجموعة روتانا أحد أبرز الألقاب وهو «العلامة الفندقية الرائدة عالمياً في قطاع الأعمال»، خلال الجوائز السنوية التي تُعرف باسم «جوائز الأوسكار لقطاع السفر والسياحة»، في حين فاز فندقها في دولة الإمارات العربية المتحدة «الشاطئ روتانا أبوظبي» بجائزة «المنتجع الرائد للشركات عالمياً».

وقال عمر قدروي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا: «تمثل هذه الجوائز المرموقة من جوائز السفر العالمية انعكاساً حقيقياً لجهود فريقنا الحثيثة والتزامهم في جعل روتانا العلامة الفندقية الناجحة التي نراها اليوم. ولطالما بقيت روتانا وفيةً لقيمها الأساسية في توفير تجارب مميزة لضيوفها، ونواصل مسيرتنا بإلهامٍ نستمده من هذه الجوائز والتكريمات لتعزيز خدماتنا في جميع جوانب محفظتنا الفندقية».

وقُدمت الجوائز التي يتزامن الفوز بها مع الذكرى الخامسة والعشرين لانطلاق مسيرة روتانا الحافلة بالنجاح في قطاع الضيافة، بحضور المئات من ممثلي الشركات الرائدة في هذا المجال من أنحاء العالم. وجاء هذا الحفل الشهير الذي أُقيم في إحدى الجزر الفيتنامية لاختتام جولة جوائز السفر العالمية حول العالم بسلسةٍ من الفعاليات المميزة التي أقيمت لتكريم الشركات الرائدة في قطاعات السياحة والطيران والفنادق والضيافة من مختلف أنحاء العالم.

وخلال جوائز الشرق الأوسط المنعقدة في دبي خلال شهر أكتوبر 2017، حصدت روتانا 19 جائزةً.