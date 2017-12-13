زاكيروني: «خليجي 23» أفضل إعداد لـ «آسيا 2019»

وليد فاروق (دبي)

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الإيطالي ألبرتو زاكيروني، استدعاء 3 لاعبين جدد لتجمع «الأبيض» المقام حالياً في دبي في إطار الإعداد لخوض منافسات بطولة كأس الخليج «خليجي 23»، والتي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر الجاري وحتى السادس من يناير المقبل، بمشاركة جميع المنتخبات الخليجية.

وتم استدعاء الحسن صالح (الشارقة) وخالد جلال (النصر) وعبدالرحمن علي (الوصل) لينضموا إلى التجمع الداخلي المقام حالياً، فيما تأكد غياب عبدالعزيز صنقور (شباب الأهلي دبي) وعبدالرحمن يوسف (الظفرة) اللذين انضما للخدمة الوطنية، وسبقهما ماجد حسن الذي ما زال في مرحلة التأهيل من الإصابة.

ومن المقرر تقليص القائمة إلى 23 لاعباً قبل السفر إلى الكويت، حيث يخوض المنتخب مباراة ودية وحيد أمام نظيره العراقي يوم الأحد المقبل على استاد نادي الوصل بزعبيل قبل السفر إلى الكويت يوم الثلاثاء المقبل.

وعلى هذا الأساس تضم قائمة المنتخب حالياً 24 لاعباً، هم خالد عيسى، مهند سالم، إسماعيل أحمد، سعيد جمعة، محمد أحمد، محمد عبدالرحمن، أحمد برمان، عمر عبدالرحمن، ريان يسلم (العين) أحمد خليل (الجزيرة)، محمد حسن الشامسي، محمد برغش المنهالي (الوحدة)، خليفة مبارك، محمود خميس، سالم صالح، جاسم يعقوب، خالد جلال (النصر) علي سالمين، سالم العزيزي، سلطان المنذري، عبد الرحمن علي (الوصل) خميس إسماعيل (شباب الأهلي دبي)، أحمد مال الله (الإمارات)، الحسن صالح (الشارقة)،