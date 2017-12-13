نيجيريا تعلن رسمياً مشاركتها في إكسبو 2020 دبي

دبي (الاتحاد)

سلم سفير نيجيريا لدى الدولة محمد دانسانتا ريمي رسالة بمشاركة نيجيريا الرسمية في «إكسبو2020» إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.

وتركز نيجيريا على الاستثمار في تعليم الشباب لردم هوة المهارات والقدرات في الاقتصاد وتطوير الممارسات الزراعية المبتكرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل والمنتجات الحيوية، وتعمل على تطبيق تأمين صحي شامل وتقديم حوافز ضريبية للقطاعات الرائدة التي تعد أساسية في التطوير الاقتصاد للدولة وتوظيف القوى العاملة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «لطالما كان الناس والابتكار ركيزتين أساسيتين في تاريخ إكسبو الدولي، ويسرنا الترحيب بانضمام نيجيريا رسمياً إلى إكسبو 2020 دبي، الذي سيكون أول إكسبو دولي يُقام في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وستؤدي خلاله دول هذه المنطقة والأفريقية منها بالتحديد دوراً مهماً وفعالاً، ونتطلع إلى العمل مع نيجيريا وبقية الدول الأفريقية التي أكدت مشاركتها في مسيرتنا نحو 2020».

وقال محمد دانسانتا ريمي: «سيكون إكسبو 2020 فرصة لم يسبق لها مثيل لنيجيريا لاستعراض ما نبذله من جهد لضمان النمو الاقتصادي والتقدم لبلدنا على المدى القريب والبعيد. نريد أن نعرف العالم بما نقوم به لتحسين حياة شبابنا وشعبنا وانفتاحنا الاقتصادي على العالم، وسيكون إكسبو المنصة المثالية للقيام بذلك».