«تكنيب» تفتتح منشأة جديدة في أبوظبي الصناعية آيكاد 2

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت تكنيب إف إم سي رسمياً لمنشأتها سرفيس إنترناشيونال في مدينة أبوظبي الصناعية آيكاد 2، في إطار عمليات استثماراتها المتواصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتكلفة 25 مليون دولار (91.75 مليون درهم).

وتم افتتاح المنشأة التي تبلغ مساحتها 18,000 متر مربع، والواقعة في مدينة أبوظبي الصناعية 2، من قبل دوجلاس بفردهرت، الرئيس التنفيذي لشركة تكنيب إف إم سي، وتعد هذه المنشأة أضخم منشأة في الشرق الأوسط، كما أنها الأكثر تكاملاً، وتأتي إلى جانب منشأة أخرى قائمة في أبوظبي، ومكملةً لمكتبٍ هندسي في أبوظبي، إضافة إلى مركز استراتيجي للتوزيع في المنطقة الحرة لجبل علي، حسب بيان أمس.

وتعتبر المنشأة جزءاً من برنامج لتعزيز قدرات تكنيب إف إم سي في مجال الأعمال السطحية الدولية، كما أنها توفر منصة قوية لتكنيب إف إم سي لتكون قادرة على النمو والارتقاء في عروضها المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط، متضمنةً خطوط الإنتاج المتعددة، وخدمات مابعد البيع التي تعد أمراً أساسياً في استراتيجيتها.

وقال ريتشارد ألاباستر، رئيس الأعمال السطحية في تكنيب إف إم سي: «إن إطلاق هذه المنشأة ليس مجرد تعزيز لنطاق أعمالنا، بل سيمكننا أيضاً من الاستجابة للزيادة المتوقعة في نشاط أدنوك في عام 2018 وما يليه».

وتقدم هذه المنشأة باقة واسعة من الإمكانات في الدولة، ما يدعم أعمال تكنيب إف.إم.سي من خلال تقنيات متطورة في قطاعات الحفر والإنتاج والتحكم بالضغط.

وتحتوي المنشأة على مركز تدريبي مطوّر بالكامل، إضافة إلى معدات اختبار الضغط العالي الهيدروليكي وضغط الغاز، وتقنيات التصفيح والعزل والمعدات التكنولوجية .