«دار الأركان» تطلق ناطحة سحاب في دبي باستثمارات 800 مليون درهم

يوسف العربي (دبي)

تعتزم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، زيادة قيمة الأصول العقارية بنسبة 50% خلال السنوات الخمسة المقبلة، لتصل إلى 36 مليار ريال سعودي، مقابل 24 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وذلك من خلال التوسع الخارجي في الإمارات وعدد من الأسواق الأخرى مثل المملكة المتحدة وألمانيا والبوسنة، بحسب يوسف بن عبدالله الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري.

وقال الشلاش، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي أمس، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات بقيمة ثلاثة مليارات درهم خلال العام 2018 موزعة على مشروعات الشركة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وعدد من الأسواق الخارجية الأخرى.

وأعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري، المدرجة في السوق المالي السعودية (تداول)، أمس عن انطلاق العمليات الإنشائية بناطحة سحاب على قناة دبي المائية بقيمة استثمارية بلغت نحو 800 مليون درهم، لتكون الإمارات محطة الانطلاق نحو المزيد من الأسواق العالمية.

وأوضح الشلاش أن المشروع الجديد سيتم تطويره بالشراكة مع العلامة الراقية، «روبرتو كفالي»، لتصميم الديكورات الداخلية لناطحة السحاب الفخمة المطلّة على قناة دبي والمكونة من 34 طابقاً والواقعة في إحدى المناطق التي شهدت أعظم تحوّلات حضرية في العالم لتواكب الحياة العصرية، متوقعاً بيع 100% من وحدات المشروع في غضون أسبوع من إطلاق المبيعات في دبي والرياض.